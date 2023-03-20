Наконец появилось ощущение, что зима отступает, и весна медленно, но верно вступает в свои права. Однако нахождение в течение долгого времени на улице, хорошенько не утеплившись, может быть чревато. А вот посмотреть интересный фильм в теплом и уютном зале кинотеатра - хорошая идея в любое время года. Предлагаем вам узнать, что можно посмотреть в кинотеатрах Эстонии на этой неделе.
Нолан отдыхает: эстонцы сняли фильм со всемирно известными актерами, который уже вышел на экраны!
Всего несколько дней назад, 17 марта, на большие экраны вышел новый полнометражный художественный фильм «Последний караул» (Viimane vahipost) режиссера Танеля Тоома («Правда и справедливость»), съемки которого проходили в Таллинне осенью 2021 года.
Фильм создан в сотрудничестве между Эстонией, Великобританией и Германией. В главных ролях снялись Кейт Босворт («Возвращение Супермена»), Томас Кречманн («Пианист»), Люсьен Лависконт («Эмили в Париже») и Мартин Макканн («71»). Автор сценария - Малахи Смит, главный эстонский продюсер фильма - Иво Фельт (Allfilm).
На радость девушкам на больших экранах идет фильм с Ченнингом Татумом в главной роли - «Супер Майк: Последний танец». Вместе с Татумом в главной роли выступает Сальма Хайек Пино.
«Супер» Майк Лэйи (Татум) вновь выходит на сцену после длительной паузы, которая следует провалившейся сделке, оставив его ни с чем, из-за чего он вынужден давать случайные концерты во флоридских барах. Надеясь на последнее громкое выступление, Майк направляется в Лондон с богатой светской львицей (Хайек Пино), которая заманивает его предложением, от которого он не может отказаться… и у которой вовсе свои планы. В силах ли Майк и его новая команда танцоров, которых ему еще требуется выходить, выполнить истинный план светской львицы, когда все стоит на кону?
Для любителей слэшеров и фильмов ужасов вышла очередная часть культовой франшизы «Крик VI». Одну из главных ролей вновь исполняет Дженна Ортега, звезда сериала «Уэнсдей».
Четверо выживших после череды убийств покидают Вудсборо и начинают новую жизнь в Нью-Йорке.
Не будем забывать и об оскароносных шедеврах «Кит» и «Всё везде и сразу».
Главная героиня фильма «Всё везде и сразу» Эвелин получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно: известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться. Как знать, возможно, заодно она разберётся и с самым страшным злом - своими налогами. Картина была номинирована на премию «Оскар» в 11 категориях, 7 из которых выиграла.
Страдающий ожирением мужчина по имени Чарли, главный герой фильма «Кит», когда-то бросил семью ради любовника. Оказавшись на пороге смерти, он пытается восстановить отношения с дочерью-подростком Элли, которую не видел несколько лет. Из трех номинаций на премии фильм забрал 2, включая статуэтку за лучшую мужскую роль.