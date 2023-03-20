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Нолан отдыхает: эстонцы сняли фильм со всемирно известными актерами, который уже вышел на экраны!

Limon.ee
Нолан отдыхает: эстонцы сняли фильм со всемирно известными актерами, который уже вышел на экраны!
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Кинозал. Фото иллюстративное.
Кинозал. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Наконец появилось ощущение, что зима отступает, и весна медленно, но верно вступает в свои права. Однако нахождение в течение долгого времени на улице, хорошенько не утеплившись, может быть чревато. А вот посмотреть интересный фильм в теплом и уютном зале кинотеатра - хорошая идея в любое время года. Предлагаем вам узнать, что можно посмотреть в кинотеатрах Эстонии на этой неделе.

Всего несколько дней назад, 17 марта, на большие экраны вышел новый полнометражный художественный фильм «Последний караул» (Viimane vahipost) режиссера Танеля Тоома («Правда и справедливость»), съемки которого проходили в Таллинне осенью 2021 года.

Фильм создан в сотрудничестве между Эстонией, Великобританией и Германией. В главных ролях снялись Кейт Босворт («Возвращение Супермена»), Томас Кречманн («Пианист»), Люсьен Лависконт («Эмили в Париже») и Мартин Макканн («71»). Автор сценария - Малахи Смит, главный эстонский продюсер фильма - Иво Фельт (Allfilm).

На радость девушкам на больших экранах идет фильм с Ченнингом Татумом в главной роли - «Супер Майк: Последний танец». Вместе с Татумом в главной роли выступает Сальма Хайек Пино.

«Супер» Майк Лэйи (Татум) вновь выходит на сцену после длительной паузы, которая следует провалившейся сделке, оставив его ни с чем, из-за чего он вынужден давать случайные концерты во флоридских барах. Надеясь на последнее громкое выступление, Майк направляется в Лондон с богатой светской львицей (Хайек Пино), которая заманивает его предложением, от которого он не может отказаться… и у которой вовсе свои планы. В силах ли Майк и его новая команда танцоров, которых ему еще требуется выходить, выполнить истинный план светской львицы, когда все стоит на кону?

Для любителей слэшеров и фильмов ужасов вышла очередная часть культовой франшизы «Крик VI». Одну из главных ролей вновь исполняет Дженна Ортега, звезда сериала «Уэнсдей».

Четверо выживших после череды убийств покидают Вудсборо и начинают новую жизнь в Нью-Йорке.

Не будем забывать и об оскароносных шедеврах «Кит» и «Всё везде и сразу».

Главная героиня фильма «Всё везде и сразу» Эвелин получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно: известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться. Как знать, возможно, заодно она разберётся и с самым страшным злом - своими налогами. Картина была номинирована на премию «Оскар» в 11 категориях, 7 из которых выиграла.

Страдающий ожирением мужчина по имени Чарли, главный герой фильма «Кит», когда-то бросил семью ради любовника. Оказавшись на пороге смерти, он пытается восстановить отношения с дочерью-подростком Элли, которую не видел несколько лет. Из трех номинаций на премии фильм забрал 2, включая статуэтку за лучшую мужскую роль.

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