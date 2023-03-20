Нолан отдыхает: эстонцы сняли фильм со всемирно известными актерами, который уже вышел на экраны!

«Супер» Майк Лэйи (Татум) вновь выходит на сцену после длительной паузы, которая следует провалившейся сделке, оставив его ни с чем, из-за чего он вынужден давать случайные концерты во флоридских барах. Надеясь на последнее громкое выступление, Майк направляется в Лондон с богатой светской львицей (Хайек Пино), которая заманивает его предложением, от которого он не может отказаться… и у которой вовсе свои планы. В силах ли Майк и его новая команда танцоров, которых ему еще требуется выходить, выполнить истинный план светской львицы, когда все стоит на кону?