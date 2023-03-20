КАК ЛЕТИТ ВРЕМЯ! ⟩ Дочь Сергея Бодрова впервые стала матерью

24-летняя Ольга Бодрова и ее супруг, актер Сергей Быстров, стали родителями девочки, которую назвали Любовь.

«У Светланы (вдовы Сергея Бодрова – прим. ред.) недавно родилась внучка Любочка, так что Сергей Бодров стал дедушкой. Вот так идет время и учит нас ценить каждый прожитый день!» – написала Екатерина Стриженова, поздравляя коллегу по программе «Самое время» Светлану Бодрову с днем рождения.

Сергей Бодров-младший пропал без вести на съемках фильма «Связной» вместе со съемочной группой после схода ледника в Кармадонском ущелье в 2002 году. На тот момент его старшей дочери Ольге было четыре года, а сыну Александру исполнился месяц.