ВИДЕО ⟩ Алла Пугачева отчитала хейтеров и показала, как проходят «провальные» концерты Валерия Меладзе в Израиле

Естественно, тут же активизировались недоброжелатели: в Сети появились слухи, будто на концертах артиста полно свободных мест. Тут-то в игру и вступила Примадонна, опубликовавшая опровержение на своей странице в Инстаграме. Алла Борисовна лично посетила концерт и зафиксировала на камеру полный зал поклонников (но в основном – поклонниц). Вдобавок Пугачева в свойственной ей экспрессивной манере отчитала всех, кто распускает слухи про ее коллегу по шоу-бизнесу.