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ВИДЕО ⟩ Алла Пугачева отчитала хейтеров и показала, как проходят «провальные» концерты Валерия Меладзе в Израиле

Limon.ee
Алла Пугачева отчитала хейтеров и показала, как проходят «провальные» концерты Валерия Меладзе в Израиле
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Алла Пугачева.
Алла Пугачева. Фото: Vyacheslav Prokofyev

Алла Пугачева прокомментировала информацию о том, что выступления Валерия Меладзе в Израиле проходят при полупустых залах.

Недавно Валерий Меладзе представил в Израиле новую концертную программу.

Естественно, тут же активизировались недоброжелатели: в Сети появились слухи, будто на концертах артиста полно свободных мест. Тут-то в игру и вступила Примадонна, опубликовавшая опровержение на своей странице в Инстаграме. Алла Борисовна лично посетила концерт и зафиксировала на камеру полный зал поклонников (но в основном – поклонниц). Вдобавок Пугачева в свойственной ей экспрессивной манере отчитала всех, кто распускает слухи про ее коллегу по шоу-бизнесу.

«Должна огорчить врунов, говорящих о «провальных» концертах Валерия Меладзе в Израиле. Это был праздник!!! Песни Константина Меладзе в исполнении Валеры – прекрасное вино. С годами становятся только вкуснее и ценнее. Салют, Вера, Надежда и Любовь!!!»

 

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