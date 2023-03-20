Алла Пугачева прокомментировала информацию о том, что выступления Валерия Меладзе в Израиле проходят при полупустых залах.
ВИДЕО ⟩ Алла Пугачева отчитала хейтеров и показала, как проходят «провальные» концерты Валерия Меладзе в Израиле
Недавно Валерий Меладзе представил в Израиле новую концертную программу.
Естественно, тут же активизировались недоброжелатели: в Сети появились слухи, будто на концертах артиста полно свободных мест. Тут-то в игру и вступила Примадонна, опубликовавшая опровержение на своей странице в Инстаграме. Алла Борисовна лично посетила концерт и зафиксировала на камеру полный зал поклонников (но в основном – поклонниц). Вдобавок Пугачева в свойственной ей экспрессивной манере отчитала всех, кто распускает слухи про ее коллегу по шоу-бизнесу.
«Должна огорчить врунов, говорящих о «провальных» концертах Валерия Меладзе в Израиле. Это был праздник!!! Песни Константина Меладзе в исполнении Валеры – прекрасное вино. С годами становятся только вкуснее и ценнее. Салют, Вера, Надежда и Любовь!!!»