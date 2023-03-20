ТРИ ШАГА ⟩ Михаил Лабковский рассказал, как перестать страдать и научиться радоваться жизни

Привычка страдать, по мнению психолога, формируется из-за того, что нам нравится жалеть себя. И тем более — когда нас жалеют все вокруг. Позиция жертвы очень удобная штука, потому как с несчастных людей спрос не особенно высокий: каких от человека требовать, к примеру, карьерных успехов, если он и так, бедняга, тащит неподъемный груз.

Лабковский уверен: ноги у этой любви к страданиям растут из детства. Когда родители постоянно заняты и обращают внимание на ребенка, только когда ему плохо, тот приучается чуть что строить из себя жертву обстоятельств. И уже во взрослом возрасте страданиями начинает привлекать внимание друзей, коллег и партнеров — просто потому, что иначе не умеет.

Как же разорвать этот замкнутый круг? По мнению Лабковского, это можно сделать усилием воли. Первый шаг на пути к переменам — научиться признавать, что вам нравится быть жертвой. Увидеть проблему — значит встать на путь избавления от нее.

Шаг второй: начните отслеживать, как и при каких обстоятельствах проявляется ваша позиция жертвы. «Например, в ответ на вопрос "Как дела?" вы начинаете жаловаться на жизнь, или находите миллион причин не уходить из абьюзивных отношений, или вините работодателя в том, что вам мало платят», — поясняет психолог.