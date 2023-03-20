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«Он всё понимает»: об изменениях в состоянии Романа Костомарова рассказал Илья Авербух

Limon.ee
«Он всё понимает»: об изменениях в состоянии Романа Костомарова рассказал Илья Авербух
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Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: JERRY LAMPEN

Новостей о текущем состоянии Романа Костомарова из уст Ильи Авербуха все сейчас особенно ждут. Кто как, не близкий друг и коллега, с которым много лет рука об руку работает олимпийский чемпион, знает правду. Свежие комментарии Ильи, к счастью, внушают оптимизм. Корреспонденту «Чемпионата» хореограф сообщил, что Роман Костомаров сейчас действительно находится в сознании, все понимает и дает понять, что готов бороться. Авербух заверил, что сделает все, чтобы Роман жил полноценной жизнью, пишет Super.

«Все мы поддерживаем Рому. Действительно, семья Ромы переживает очень сложные испытания. Все, что мы можем, — это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, он готов сражаться, готов бороться, готов идти вперед, он все принимает. Мы все сделаем, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед. Конечно, надо молиться, потому что огромная дорога еще впереди. Но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся», - рассказал Авербух

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