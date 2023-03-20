Новостей о текущем состоянии Романа Костомарова из уст Ильи Авербуха все сейчас особенно ждут. Кто как, не близкий друг и коллега, с которым много лет рука об руку работает олимпийский чемпион, знает правду. Свежие комментарии Ильи, к счастью, внушают оптимизм. Корреспонденту «Чемпионата» хореограф сообщил, что Роман Костомаров сейчас действительно находится в сознании, все понимает и дает понять, что готов бороться. Авербух заверил, что сделает все, чтобы Роман жил полноценной жизнью, пишет Super.
«Он всё понимает»: об изменениях в состоянии Романа Костомарова рассказал Илья Авербух
«Он всё понимает»: об изменениях в состоянии Романа Костомарова рассказал Илья Авербух
«Все мы поддерживаем Рому. Действительно, семья Ромы переживает очень сложные испытания. Все, что мы можем, — это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, он готов сражаться, готов бороться, готов идти вперед, он все принимает. Мы все сделаем, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед. Конечно, надо молиться, потому что огромная дорога еще впереди. Но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся», - рассказал Авербух
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