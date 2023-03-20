Наступившая неделя обещает быть невероятно значимой для всех знаков зодиака, ведь на нее приходится астрологический Новый год. В своем Telegram-канале всеми любимая Василиса предупредила о последствиях важной даты и дала советы, как ее лучше всего провести. Итак, во вторник 21 марта новолуние в Овне соединится с днем весеннего равноденствия и положит начало новому жизненному циклу.
Василиса Володина предупредила о важнейшем астрологическом событии на этой неделе и рассказала, что обязательно нужно сделать в этот день
«Предстоящая неделя как мгновение перед рассветом. Будто все мироздание затаило дыхание в ожидании Солнца. Самое важное ближайшее звездное событие: во вторник встречаем астрологический Новый год — день весеннего равноденствия. Солнце начинает новый цикл движения по Зодиаку. Светлее становится и снаружи, и внутренне. А следующее за ним новолуние в Овне вечером того же дня окончательно проясняет ситуации предыдущих двух недель. Дышать становится легче, возвращаются силы и бодрость духа», — рассказывает о влиянии этого дня Володина.
По словам астролога, этот день идеально подходит для того, чтобы планировать будущее и загадывать самые сокровенные желания. «С 21-го идеи со всей щедростью обрушатся на тех, кто хотя бы пару часов побудет наедине с собой. Оставьте телефон дома, прогуляйтесь в уединенном месте. Зафиксируйте свои чувства и ощущения письменно. А еще уместны будут карты желаний, майндмэпы, да просто листок в клетку, разделенный надвое», — объясняет Василиса. А вот решительные действия в социуме (вроже похода на собеседование или оформления совего бизнеса) астролог советует перенести на следующую неделю.
Василиса считает, что этот день является особенно сильным с точки зрения начинаний, планов на будущее, желаний, старта новой жизни. Если вы хотите по максимуму воспользоваться энергией звезд, астролог советует подготовиться к этой дате как следует. Во-первых, необходимо очистить свои мысли и обязательно провести эту неделю без гнева и негативных эмоций. Во-вторых, полезно будет очистить себя физически: избегать тяжелой пищи и алкоголя. В-третьих, Василиса настоятельно рекомендует отпустить старые обиды. И, наконец, безжалостно выбросить вещи, которые связаны со старой жизнью.