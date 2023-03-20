Девушка, сбросившая 150 килограммов, назвала 3 главных принципа похудения

31-летняя американка всю жизнь была лишена обыденных девичьих радостей, пишет Рамблер. Меган Штаб боролась с лишним весом с подросткового возраста и поэтому, когда она с подругами отправлялась на шопинг, не могла подобрать себе одежду. Ее размеров в магазине попросту не было. К 19 годам вес девушки достиг 200 килограммов. Она неоднократно клялась себе, что вот-вот начнет что-то менять, но тщетно. Уже через год ее вес достиг 290 килограммов. Но взялась за себя Меган только в 26 лет, весы показывали 315 килограммов, а без кислородного баллона она не рисковала выйти из дома.