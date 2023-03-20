«Короче, все просто»: Джиган коротко и ясно объяснил, почему разъехался с Самойловой

— Короче, все просто: я пишу альбом, а это очень шумно и много народа. Такое не может происходить в доме, где дети. Раньше еще получалось, а сейчас у нас четверо и уже никак не выходит создавать альбом дома. Мы снимаем дом, и он вроде большой, а места под студию нет, – заверил Джиган.