Пн, 20.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

На Мальдивах: Семенович перестала фотошопить выпирающий животик и отчитала своих комментаторов

Limon.ee
На Мальдивах: Семенович перестала фотошопить выпирающий животик и отчитала своих комментаторов
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Анна Семенович
Анна Семенович Фото: Sergei Karpukhin

В прошлом году Анна Семенович легла под нож хирургов. Артистка решила избавиться от лишних килограммов при помощи липосакции. Однако несмотря на все манипуляции окончательно поставить точку в этом вопросе ей не удалось, пишет Starhit.

43-летняя Семенович поделилась серией пляжных кадров в личном блоге. Несмотря на старания, подписчики обвинили артистку в злоупотреблении фотошопом. Они напомнили звезде, что любят ее за искренность и попросили внимательней относиться к публикации снимков. «Живот смотрится неестественности, как будто нарисованный», – негодовали пользователи.

Сегодня Анна откликнулась на критику фанатов. Она продемонстрировала фото, на которых виден выпирающий живот.

«Да, я не худышка, я женщина с формами и это прекрасно. Я люблю себя, ценю и уважаю! Во мне есть харизма, сексуальность и лишние семь килограммов. Хотя кто сказал, что лишние? Кто тот судья, который говорит сколько надо весить женщинам, может он среди вас?» – обратилась она к аудитории своего Telegram-канала.

Ключевые слова
Наверх