На Мальдивах: Семенович перестала фотошопить выпирающий животик и отчитала своих комментаторов

43-летняя Семенович поделилась серией пляжных кадров в личном блоге. Несмотря на старания, подписчики обвинили артистку в злоупотреблении фотошопом. Они напомнили звезде, что любят ее за искренность и попросили внимательней относиться к публикации снимков. «Живот смотрится неестественности, как будто нарисованный», – негодовали пользователи.

«Да, я не худышка, я женщина с формами и это прекрасно. Я люблю себя, ценю и уважаю! Во мне есть харизма, сексуальность и лишние семь килограммов. Хотя кто сказал, что лишние? Кто тот судья, который говорит сколько надо весить женщинам, может он среди вас?» – обратилась она к аудитории своего Telegram-канала.