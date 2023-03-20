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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Чудо в эстонском лесу: смотри, какая неожиданная компания вышла из леса

Анналийза Кёсс
Чудо в эстонском лесу: смотри, какая неожиданная компания вышла из леса
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Фото: Shutterstock

Для мужчины из Пылвамаа минувшие выходные начались с необычного зрелища: три медведя и три косули прекрасно проводили свое время на просторах эстонских полей.

Мужчина поделился фотографией необычного зрелища в группе Facebook «Põlva kodanik», где отметил, что снимок был сделан 18 марта около Кроотусе. Он добавил, что и раньше видел медведей в дикой природе, но сразу трех – никогда. 

Медведи и косули на одном поле. Пылвамаа, Крутусе.
Медведи и косули на одном поле. Пылвамаа, Крутусе. Фото: Ruben Kahre
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