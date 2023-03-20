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3 самых строгих запрета 20 марта, которые могут навредить всей семье: приметы

Limon.ee
3 самых строгих запрета 20 марта, которые могут навредить всей семье: приметы
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 20 марта, все приметы и запреты дня. Как привлечь удачу и что делали в этот день.

Считалось, что этот день переломный между зимой и весной.

Женщины готовили дом к предстоящей весне. Так как 20 марта нельзя было работать с землей, убирали в доме.

Хороший день для уборки вещей в шкафу. Ненужные обязательно выбрасывали, но не отдавали.

Что нельзя делать 20 марта

  • Нельзя было в этот день грустить. Верили, как провести 20 марта, таким и будет следующий месяц.
  • Нельзя ругаться с близкими людьми и думать о плохом, чтобы мысли не материализовались.
  • Нельзя 20 марта работать с землей. Считалось, что она входит в новый весенний цикл, и ей нужно отдыхать.

Приметы на 20 марта

  • Если с крыш сильно капало, то год будет урожайным.
  • Если много льда и мороз стоит, то год будет неурожайным.
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