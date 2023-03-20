Что нельзя делать 20 марта, все приметы и запреты дня. Как привлечь удачу и что делали в этот день.
3 самых строгих запрета 20 марта, которые могут навредить всей семье: приметы
3 самых строгих запрета 20 марта, которые могут навредить всей семье: приметы
Считалось, что этот день переломный между зимой и весной.
Женщины готовили дом к предстоящей весне. Так как 20 марта нельзя было работать с землей, убирали в доме.
Хороший день для уборки вещей в шкафу. Ненужные обязательно выбрасывали, но не отдавали.
Что нельзя делать 20 марта
- Нельзя было в этот день грустить. Верили, как провести 20 марта, таким и будет следующий месяц.
- Нельзя ругаться с близкими людьми и думать о плохом, чтобы мысли не материализовались.
- Нельзя 20 марта работать с землей. Считалось, что она входит в новый весенний цикл, и ей нужно отдыхать.
Приметы на 20 марта
- Если с крыш сильно капало, то год будет урожайным.
- Если много льда и мороз стоит, то год будет неурожайным.