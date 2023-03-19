РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ ⟩ «8 Марта длится бесконечно!» В Таллинне пройдет яркий концерт для дам

На концерте «8 Марта длится бесконечно!» будут звучать сочные хиты 90-х и 2000-х.

«Мы сыграем то, под что наши слушательницы оканчивали школу, в первый раз целовались, поступали в университет и выходили замуж! Наша задача – вернуть публику в те года, а музыка сработает как волшебное зелье и воздействует на человеческие эмоции», – обещает солист Максим Галанин.

"Мы подобрали репертуар специально под женскую компанию!", – уточняют музыканты.

Прозвучат хиты таких артистов как Ночные Снайперы, СПЛИН, ЗВЕРИ, Отпетые Мошенники, Бумбокс, Би-2, Лицей, Руки Вверх и даже Валерий Меладзе.

«31-я весна», «Прости меня, моя любовь», «Девушки из высшего общества», «Осень, осень, ну давай у листьев спросим...», «Люби меня, люби», «Крошка моя, я по тебе скучаю», «Просто такая сильная любовь» , «Моё сердце остановилось....», «Она жуёт свой Орбит без сахара», «Моя ошибка номер 5....», «Белые обои, черная посуда..». Это будет коктейль из песен, которые всколыхнут в душе приятные эмоции и воспоминания. В каждую из этих песен музыканты добавляют что-то свое, и для слушателя это всегда получается неожиданно, что придает их концертам особенную перчинку.