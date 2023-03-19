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Первая победительница музыкального шоу Tähtede täht Геттер Яани: конкурс требует много усилий

Кристийна Рейманд Таави Сепп
Первая победительница музыкального шоу Tähtede täht Геттер Яани: конкурс требует много усилий
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Фото: Pilt videost

На Kanal2 стартовало новое музыкальное концертное шоу Tähtede täht. Темой первого шоу было диско, а победителем стала певица Геттер Яани, пишет Elu24.

Геттер разогрела публику песней Донны Саммер Hot Stuff. «Это действительно потребовало много усилий, - признается Геттер, которая, помимо пения, угостила зрителей и отличным танцевальным номером. - Но я счастлива, что мы смогли сделать такое большое танцевальное шоу вместе с танцорами и объединить музыку и танец. Легче, конечно, мне не стало, я знаю, что напряжение и тревога будут высоки, как и в первом шоу. Ты бросаешь вызов самой себе, но это круто».

Новое музыкальное концертное шоу Tähtede täht («Звезда звезд») стартовало на Kanal2 неделю назад. В конкурсе принимают участие восемь любимых артистов, они соревнуются, чтобы выяснить, кто из них лучший из лучших в каждом музыкальном жанре.

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