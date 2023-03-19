Первая победительница музыкального шоу Tähtede täht Геттер Яани: конкурс требует много усилий

Геттер разогрела публику песней Донны Саммер Hot Stuff. «Это действительно потребовало много усилий, - признается Геттер, которая, помимо пения, угостила зрителей и отличным танцевальным номером. - Но я счастлива, что мы смогли сделать такое большое танцевальное шоу вместе с танцорами и объединить музыку и танец. Легче, конечно, мне не стало, я знаю, что напряжение и тревога будут высоки, как и в первом шоу. Ты бросаешь вызов самой себе, но это круто».