Пн, 20.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Гороскоп на 20 марта 2023 года для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 20 марта 2023 года для всех знаков Зодиака
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Весна. Иллюстративное фото
Весна. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Гороскоп полон неожиданностей – как приятных, так и не очень. Звезды склоняют к тому, что эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.

Овен

В голову Овна буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей! Чтобы их не забыть, Овну следует весь день держать наготове блокнот и карандаш – когда-нибудь эти идеи ему обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы Овна, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, будет сопровождать успех. Главное, что требуется от Овна, – не ставить на пути своей фантазии искусственных преград.

Телец

Тельцу стоит как следует пофантазировать. Звезды гороскопа напоминают ему: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы – со временем Телец сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.

Близнецы

Близнецы просто обязаны внести в свою жизнь свежую струю. Звезды гороскопа советуют им вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Близнецов будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Близнецы способны добиться многого. Ну а, оставив все как есть, – останутся при своем.

Рак

Раку представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу. Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды гороскопа советуют Раку не пренебрегать и любыми другими знакомствами – и дружескими, и деловыми. Связи способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Рака важную роль.

Лев

Лев сумеет обратить на себя внимание кого угодно. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Он будет чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий его вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в повестке дня Льва возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола его самоуверенность будет привлекать. Звезды гороскопа советуют Льву потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.

Дева

День будет наполнен для Девы всеми оттенками эмоций, а ее интуиция достигнет невиданной высоты. Деве легче будет принимать решения не головой, а сердцем, – даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Деве правильный путь там, где ей не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды гороскопа советуют Деве прислушиваться к голосу своей интуиции – она способна уберечь ее от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии она могла бы пожалеть.

Весы

На глазах Весов будут надеты увеличительные линзы: они будут склонны все преувеличивать – как хорошее, так и плохое. В результате люди и события у Весов разделятся по черно-белому принципу: что-то они могут идеализировать, а в чем-то – искать недостатки. Последнее касается и близких Весов, которые имеют шанс услышать от них немало придирок. Впрочем, благодаря таким вот «очкам» Весы способны замечать то, что обычно от них скрыто. Это поможет им в любых делах, требующих внимания.

Скорпион

Энергичность и жизнелюбие Скорпиона расцветят его жизнь яркими красками – даже если события дня совершенно не будут его к этому располагать. Быт и рутина – удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Скорпиону же это утверждение неприменимо. Он сумеет поднять настроение не только себе, но и всем, кто его окружает. А заодно Скорпион не упустит возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.

Стрелец

Стрелец будет полон энергии, которую звезды гороскопа советуют ему направить на быт и обустройство собственного дома. Его тяга к творчеству обеспечит ему креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Стрелец способен создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Стрелец сумеет связать воедино массу самых разнообразных компонентов.

Козерог

Ситуация будет держать Козерога в приятном тонусе, не позволяя ему расслабиться и заскучать. Звезды гороскопа обещают, что Козерог сумеет вырваться из ежедневной рутины – быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. Ему стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Козерогу посмотреть на привычные вещи под новым углом.

Водолей

Водолей рискует потратить гораздо больше денег, чем он планировал! Под влиянием эмоций он будет склонен совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самого Водолея, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Водолея будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.

Рыбы

Гороскоп полон неожиданностей – как приятных, так и не очень. Звезды склоняют к тому, что эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом. День хорош для творчества, самовыражения, любви, новых встреч и знакомств, флирта, романов. Однако есть большая вероятность попасть под влияние другого человека. Следите, чтобы это влияние не переросло в зависимость! Повышенный эмоциональный фон дня обеспечит вам яркость и искренность чувств, вызывая желание идти у них на поводу, предупреждает 1001goroskop.ru.

Ключевые слова
Наверх