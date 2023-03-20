Гороскоп на 20 марта 2023 года для всех знаков Зодиака

Скорпион

Энергичность и жизнелюбие Скорпиона расцветят его жизнь яркими красками – даже если события дня совершенно не будут его к этому располагать. Быт и рутина – удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Скорпиону же это утверждение неприменимо. Он сумеет поднять настроение не только себе, но и всем, кто его окружает. А заодно Скорпион не упустит возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.

Стрелец

Стрелец будет полон энергии, которую звезды гороскопа советуют ему направить на быт и обустройство собственного дома. Его тяга к творчеству обеспечит ему креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Стрелец способен создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Стрелец сумеет связать воедино массу самых разнообразных компонентов.

Козерог

Ситуация будет держать Козерога в приятном тонусе, не позволяя ему расслабиться и заскучать. Звезды гороскопа обещают, что Козерог сумеет вырваться из ежедневной рутины – быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. Ему стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Козерогу посмотреть на привычные вещи под новым углом.

Водолей

Водолей рискует потратить гораздо больше денег, чем он планировал! Под влиянием эмоций он будет склонен совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самого Водолея, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Водолея будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.

Рыбы