Гороскоп полон неожиданностей – как приятных, так и не очень. Звезды склоняют к тому, что эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Гороскоп на 20 марта 2023 года для всех знаков Зодиака
Овен
Телец
Тельцу стоит как следует пофантазировать. Звезды гороскопа напоминают ему: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы – со временем Телец сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.
Близнецы
Близнецы просто обязаны внести в свою жизнь свежую струю. Звезды гороскопа советуют им вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Близнецов будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Близнецы способны добиться многого. Ну а, оставив все как есть, – останутся при своем.
Рак
Лев
Лев сумеет обратить на себя внимание кого угодно. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Он будет чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий его вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в повестке дня Льва возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола его самоуверенность будет привлекать. Звезды гороскопа советуют Льву потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.
Дева
День будет наполнен для Девы всеми оттенками эмоций, а ее интуиция достигнет невиданной высоты. Деве легче будет принимать решения не головой, а сердцем, – даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Деве правильный путь там, где ей не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды гороскопа советуют Деве прислушиваться к голосу своей интуиции – она способна уберечь ее от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии она могла бы пожалеть.
Весы
Скорпион
Энергичность и жизнелюбие Скорпиона расцветят его жизнь яркими красками – даже если события дня совершенно не будут его к этому располагать. Быт и рутина – удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Скорпиону же это утверждение неприменимо. Он сумеет поднять настроение не только себе, но и всем, кто его окружает. А заодно Скорпион не упустит возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.
Стрелец
Стрелец будет полон энергии, которую звезды гороскопа советуют ему направить на быт и обустройство собственного дома. Его тяга к творчеству обеспечит ему креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Стрелец способен создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Стрелец сумеет связать воедино массу самых разнообразных компонентов.
Козерог
Ситуация будет держать Козерога в приятном тонусе, не позволяя ему расслабиться и заскучать. Звезды гороскопа обещают, что Козерог сумеет вырваться из ежедневной рутины – быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. Ему стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Козерогу посмотреть на привычные вещи под новым углом.
Водолей
Водолей рискует потратить гораздо больше денег, чем он планировал! Под влиянием эмоций он будет склонен совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самого Водолея, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Водолея будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.
Рыбы
Гороскоп полон неожиданностей – как приятных, так и не очень. Звезды склоняют к тому, что эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом. День хорош для творчества, самовыражения, любви, новых встреч и знакомств, флирта, романов. Однако есть большая вероятность попасть под влияние другого человека. Следите, чтобы это влияние не переросло в зависимость! Повышенный эмоциональный фон дня обеспечит вам яркость и искренность чувств, вызывая желание идти у них на поводу, предупреждает 1001goroskop.ru.