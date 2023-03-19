День весеннего равноденствия в 2023 году: как его правильно встретить знакам Зодиака
Новый астрологический год и настоящая весна начинаются с 21 марта. В этот день произойдет весеннее равноденствие. Солнце и Луна встречаются и объединяют свои силы. Астрологи рекомендуют в этот период загадывать самое заветное желание, а небесные светила помогут его реализовать.
Советами для знаков Зодиака поделилась биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко.
Как правильно встретить энергетический день?
Так как это начало нового периода, то нужно хорошо почистить окружающее пространство. Начните с генеральной уборки в доме - выкиньте все старое, поломанное. Закончить подготовку рекомендуется проработкой своих мыслей, желаний, установок. Выпишите их в личный дневник и хорошо подумайте над каждой фразой.
За несколько дней до 21 марта стоит выполнить ритуал очищения пространства. Просто зажигайте свечи в квартире и пусть они горят как можно дольше. Огонь помогает избавиться от негативной энергетики, а также поддерживает тепло в семье.
Советы и ритуалы для каждого знака Зодиака
Овен
За пару дней до и после делайте медитации. Не допускайте конфликтных ситуаций. Работайте над внутренней гармонией.
Телец
Напишите заветные три желания на бумаге и сожгите их. Оставшийся пепел высыпьте в землю, куда высадите рассаду. Бережно ухаживайте и «взращивайте» свои мечты.
Близнецы
В день равноденствия купите желтый или белый цветок в горшке, за которым нужен трепетный уход. Он станет символом вашей любви к себе. Его внешний вид будет отражать ваше внутреннее состояние.
Рак
В эти дни старайтесь как можно чаще питаться энергией Солнца. Просыпайтесь с первыми лучами, гуляйте днем, любуйтесь закатом. Сделайте практику из йоги «Приветствие солнцу».
Лев
Вам можно продолжить праздновать Масленицу. На встречу весны приготовьте блины и ешьте их с медом. Или можно испечь круглый пирог с лимонами, персиками или яблоком.
Дева
Добавьте весеннюю энергетику в дом. Купите веточки вербы, нарциссы или гиацинты. Чаще проветривайте комнаты.
Весы
Вы должны встретить равноденствие в белой или светлой одежде. Это станет символом вашей готовности начать новый период. Белый цвет притягивает удачу на ближайший год.
Скорпион
21 марта обязательно покормите птиц. Это можно сделать как из окна дома, так и на прогулке в парке. Голуби символизируют мир и любовь. Так вы «подкормите» эту энергию, и в вашей семье будет царить гармония.
Стрелец
В течение нескольких дней до и после равноденствия принимайте ванны с травами и эфирными маслами. Или заваривайте фиточаи с мелиссой, лавандой или липой. Энергия природы подарит вам дополнительную силу и внутреннее умиротворение.
Козерог
В этот день вам рекомендуется длительная прогулка по парку. Старайтесь расслабиться, слушая щебетание птиц. Если увидите белочку, прыгающую по веткам, загадайте желание.
Водолей
Сделайте небольшую перестановку в доме, если есть проблемы, которые «застоялись». Новый взгляд на привычные вещи поможет найти альтернативное решение. Постарайтесь сделать комнату более просторной и светлой.
Рыбы
Вам как водному знаку 21 марта хорошо быть возле воды. Можете прогуляться вдоль моря или реки. Или посетите бассейн, спа-процедуры. Вы почувствуете себя обновленным человеком, который умеет ценить себя.