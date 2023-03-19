День весеннего равноденствия в 2023 году: как его правильно встретить знакам Зодиака

Новый астрологический год и настоящая весна начинаются с 21 марта. В этот день произойдет весеннее равноденствие. Солнце и Луна встречаются и объединяют свои силы. Астрологи рекомендуют в этот период загадывать самое заветное желание, а небесные светила помогут его реализовать.

Советами для знаков Зодиака поделилась биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко.

Как правильно встретить энергетический день?

Так как это начало нового периода, то нужно хорошо почистить окружающее пространство. Начните с генеральной уборки в доме - выкиньте все старое, поломанное. Закончить подготовку рекомендуется проработкой своих мыслей, желаний, установок. Выпишите их в личный дневник и хорошо подумайте над каждой фразой.

За несколько дней до 21 марта стоит выполнить ритуал очищения пространства. Просто зажигайте свечи в квартире и пусть они горят как можно дольше. Огонь помогает избавиться от негативной энергетики, а также поддерживает тепло в семье.

Советы и ритуалы для каждого знака Зодиака

Овен

За пару дней до и после делайте медитации. Не допускайте конфликтных ситуаций. Работайте над внутренней гармонией.

Телец

Напишите заветные три желания на бумаге и сожгите их. Оставшийся пепел высыпьте в землю, куда высадите рассаду. Бережно ухаживайте и «взращивайте» свои мечты.

Близнецы