Сын Софии Ротару сообщил о горе в семье

Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал, что в его семье произошло горе – ушла из жизни его теща, мама его жены Светланы Людмила Белоусова.

Об этом он сообщил в сториз на своей странице в Instagram. Он опубликовал черно-белое фото, на котором запечатлена его теща. Фотоснимок он подписал словами: «Люся, ну как же так... 30.03.1951–17.03.2023».