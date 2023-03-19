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Сын Софии Ротару сообщил о горе в семье

Limon.ee
Сын Софии Ротару сообщил о горе в семье
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София Ротару.
София Ротару. Фото: Mihkel Maripuu

Евдокименко рассказал, что умерла его теща, пишет glavred.info.

Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал, что в его семье произошло горе – ушла из жизни его теща, мама его жены Светланы Людмила Белоусова.

Об этом он сообщил в сториз на своей странице в Instagram. Он опубликовал черно-белое фото, на котором запечатлена его теща. Фотоснимок он подписал словами: «Люся, ну как же так... 30.03.1951–17.03.2023».

Теще Евдокименко 30 марта должно было исполниться 72 года.

Фото: Инстаграм сториз

Руслан Евдокименко является единственным сыном Софии Ротару и ее покойного мужа, Народного артиста Украины, руководителя ансамбля «Червона рута» Анатолия Евдокименко. Также он является концертным директором Ротару.

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