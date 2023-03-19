Сын Софии Ротару сообщил о горе в семье
Сын Софии Ротару сообщил о горе в семье
Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал, что в его семье произошло горе – ушла из жизни его теща, мама его жены Светланы Людмила Белоусова.
Об этом он сообщил в сториз на своей странице в Instagram. Он опубликовал черно-белое фото, на котором запечатлена его теща. Фотоснимок он подписал словами: «Люся, ну как же так... 30.03.1951–17.03.2023».
Теще Евдокименко 30 марта должно было исполниться 72 года.
Руслан Евдокименко является единственным сыном Софии Ротару и ее покойного мужа, Народного артиста Украины, руководителя ансамбля «Червона рута» Анатолия Евдокименко. Также он является концертным директором Ротару.
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