Михаил Лабковский рассказал, что никогда не делают люди, прощающие себя за ошибки прошлого

«Чувство вины ребенку прививают взрослые, постоянно делая замечания и коря: «Смотри, до чего ты меня довел», «Девочки так себя не ведут», «Мальчик должен (...)», «Только посмотри на себя», «Ты меня позоришь» и так далее», - объясняет Лабковский. Это приводит к тому, что дети начинают постоянно испытывать чувство вины. Во взрослом возрасте происходит то же самое. Ну а для того, чтобы избавиться от этого токсичного чувства, необходимо, по словам Михаила, стать уверенным в себе человеком. Для этого нужно перестать делать определенные вещи.

Люди с высокой самооценкой, которые не винят себя за ошибки прошлого, никогда не делают вот так.

Не ориентируются на оценки со стороны других

У неуверенного в себе человека нет какого-то чёткого мнения о себе самом - оно целиком и полностью зависит от того, как его оценивают другие. Перестать оглядываться на окружающих сложно, но возможно. Начните с мелочей: перестаньте спрашивать других, идёт вам эта вещь или нет, хорошо ли вы сделали отчёт или ещё есть над чем поработать.

Не сомневаются в своих словах и поступках

Отпустите мысли вроде «может быть, я кого-то обидел?», «наверное, не стоило этого говорить», «может быть, я добавил кому-то проблем?». Сказали или сделали - значит, в тот момент вам так хотелось или казалось это правильным. Учитесь уважать свои чувства и желания.

Не взваливают на себя то, что вне их зоны ответственности