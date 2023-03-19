Стюардесса умерла при странных обстоятельствах, и ее неделю никто не искал

Поначалу у следствия возникла версия о суициде: тело висело в ванной комнате у стены. Но некоторые нюансы заставили усомниться в том, что девушка покончила с собой. По информации источника Shot, никаких предпосылок к суициду у 28-летней девушки не было. Так, незадолго до смерти бортпроводница строила планы на отпуск и рассказывала о предстоящей командировке в Колумбию. В квартире следов борьбы не обнаружили. Дверь была закрыта изнутри.

В какой-то момент под подозрение попал пилот (с ним у погибшей якобы был роман, и они часто ругались), с которым накануне бортпроводница заходила к себе домой, а позднее молодой человек вышел оттуда один. Но версия о причастности пилота не подтвердилась, поскольку выяснилось: после его ухода девушка в добром здравии общалась по телефону с родственниками.

Но подурги умершей стюардессы утверждают, что перед гибелью она собиралась рассказать жене своего любовника-пилота об их отношениях. Именно поэтому подруги девушки считают его причастным к её смерти. Тайные отношения бортпроводницы с пилотом продолжались несколько лет. У лётчика есть семья, но это не мешало ему постоянно ревновать и третировать любовницу. По словам одной из близких подруг стюардессы, погибшая всё время жаловалась на унижения со стороны бойфренда и слежку — якобы он даже отслеживал все её перемещения через геолокацию мобильного телефона, пишет Лайф.