В подмосковных Химках нашли мертвой 28-летнюю бортпроводницу авиакомпании «Аэрофлот». По данным Telegram-канала Shot, тело девушки обнаружила ее подруга спустя целых семь дней после смерти в квартире, которую уроженка Омской области снимала в одиночку. Предсмертной записки при погибшей не было, пишет super.ru.
Стюардесса умерла при странных обстоятельствах, и ее неделю никто не искал
Поначалу у следствия возникла версия о суициде: тело висело в ванной комнате у стены. Но некоторые нюансы заставили усомниться в том, что девушка покончила с собой. По информации источника Shot, никаких предпосылок к суициду у 28-летней девушки не было. Так, незадолго до смерти бортпроводница строила планы на отпуск и рассказывала о предстоящей командировке в Колумбию. В квартире следов борьбы не обнаружили. Дверь была закрыта изнутри.
В какой-то момент под подозрение попал пилот (с ним у погибшей якобы был роман, и они часто ругались), с которым накануне бортпроводница заходила к себе домой, а позднее молодой человек вышел оттуда один. Но версия о причастности пилота не подтвердилась, поскольку выяснилось: после его ухода девушка в добром здравии общалась по телефону с родственниками.
Но подурги умершей стюардессы утверждают, что перед гибелью она собиралась рассказать жене своего любовника-пилота об их отношениях. Именно поэтому подруги девушки считают его причастным к её смерти. Тайные отношения бортпроводницы с пилотом продолжались несколько лет. У лётчика есть семья, но это не мешало ему постоянно ревновать и третировать любовницу. По словам одной из близких подруг стюардессы, погибшая всё время жаловалась на унижения со стороны бойфренда и слежку — якобы он даже отслеживал все её перемещения через геолокацию мобильного телефона, пишет Лайф.
В общем, пока в деле сплошные вопросы. Например, следствие выясняет, почему никто не забил тревогу о пропаже стюардессы и ее никто не искал целую неделю? Также проводится экспертиза, которая позволит установить причину смерти.