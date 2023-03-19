С финансами будьте внимательнее: названы четыре знака, у кого настанут непростые времена

Стало известно, какие знаки столкнутся с финансовыми проблемами этой весной. Астролог предупредила Овнов. Несмотря на период личностного роста, у этого знака могут возникнуть денежные трудности: «С финансами будьте внимательнее. С одной стороны – весна для вас прекрасное время инвестирования и увеличения капитала. С другой – поспешные и необдуманные вложения, не принесут ничего кроме разочарования».

Не стоит гнаться за богатством в ближайшее время Близнецам. «Не гонитесь этой весной за карьерой и деньгами, все будет, но чуть позже. Сейчас время выстроить твердую опору и поддержку в виде родных и близких», – добавила астролог.

У Львов весенний период располагет к новым знакомствам и личным победам. В финансовой сфере не будет больших провалов. Однако стоит избегать эмоциональных трат. Особенно это касается предметов роскоши и красоты.