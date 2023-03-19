Правила трех вещей, которые буквально затащат счастье в жизнь

Все наши несчастья, недуги, горе, плохое самочувствие, озлобленность и недовольство своей жизнью - это следствие ваших мыслей и действий! Мы часто забываем о самом важном, размениваемся на материальные мелочи, а ведь самое важное - жить в гармонии с собой, пишет kakao.im.

Однажды один старый мудрец сказал, что есть всего три вещи, на которых, по сути, построена вся наша жизнь. Именно число три имеет сакральное значение практически во всех религиях и культурах мира.

Это золотое правило три вещей оголяет суть вечных ценностей, которые являются сутью нашего мироздания. Придерживаясь его, ты познаешь секрет счастья и увидишь, как постепенно налаживается твоя жизнь.

3 вещи никогда не возвращаются обратно: время, слово, возможность.

3 вещи не следует терять: спокойствие, надежду, честь.

3 вещи в жизни наиболее ценны: любовь, убеждение, доверие.

3 вещи в жизни ненадежны: власть, удача, состояние.

3 вещи определяют человека: труд, честность, достижения.

3 вещи разрушают человека: вино, гордыня, злость.

3 вещи труднее всего сказать: «я люблю тебя», «прости», «помоги мне».