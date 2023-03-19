Иногда бывает так, что мы часто вступаем в конфликты с близкими. Мы ощущаем большую усталость и нам кажется, что родные люди стараются нас всячески задеть и обидеть. Мы чувствуем себя угнетёнными и подавленными. Как думаете, почему?
Правила трех вещей, которые буквально затащат счастье в жизнь
Все наши несчастья, недуги, горе, плохое самочувствие, озлобленность и недовольство своей жизнью - это следствие ваших мыслей и действий! Мы часто забываем о самом важном, размениваемся на материальные мелочи, а ведь самое важное - жить в гармонии с собой, пишет kakao.im.
Однажды один старый мудрец сказал, что есть всего три вещи, на которых, по сути, построена вся наша жизнь. Именно число три имеет сакральное значение практически во всех религиях и культурах мира.
Это золотое правило три вещей оголяет суть вечных ценностей, которые являются сутью нашего мироздания. Придерживаясь его, ты познаешь секрет счастья и увидишь, как постепенно налаживается твоя жизнь.
3 вещи никогда не возвращаются обратно: время, слово, возможность.
3 вещи не следует терять: спокойствие, надежду, честь.
3 вещи в жизни наиболее ценны: любовь, убеждение, доверие.
3 вещи в жизни ненадежны: власть, удача, состояние.
3 вещи определяют человека: труд, честность, достижения.
3 вещи разрушают человека: вино, гордыня, злость.
3 вещи труднее всего сказать: «я люблю тебя», «прости», «помоги мне».
Поделись этой бесценной мудростью с родными и близкими! Ключики к заветному счастью - твои поступки и отношение к себе и окружающим.