Никита Ефремов впервые рассказал о страданиях из-за страшной зависимости

Ефремов-младший некоторое время противостоял пагубным привычкам. Актер ранее открыто говорил, что злоупотреблял спиртным и наркотиками. Однако он стал осознавать проблему и пробовал подавить тягу силой воли, обращался за помощью к специалистам, пробовал разные способы. Зависимость мешала в творческой карьере: он срывал съемки, последствия были и в театре. В какой-то момент Никите все же удалось выправить ситуацию.

«Есть такая фраза «дар отчаяния». Я испробовал все способы. Я весь круг прошел, ходил к психологам, использовал популярный способ «зашиться». Важнее всего, на мой взгляд, это состояние эмоционального дна, когда ты внутренне готов признать, что ты не самый хороший менеджер своей жизни, - вспоминает 34-летний актер. - Ты прикладываешь еще больше усилий, клянешься на святых книгах, даешь зароки, всем все обещаешь. И потом происходит волшебный, очень тяжелый момент, неприятный: это и вина и стыд».

Сын Михаила Ефремова сначала пробовал справиться с проблемой своими силами, но все способы не принесли нужного эффекта. «Надо признать свое бессилие, признать, что у тебя жизнь стала неуправляемой. Это происходит, когда ты попробовал все проконтролировать, и у тебя раз за разом ничего не получалось», - откровенничает он в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света» сос Светланой Бондарчук.