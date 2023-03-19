В конце прошлого года артист впервые признался, что страдал от алкоголизма. Никита смог противостоять зависимости и сегодня рассказал свою историю, пишет «Стархит».
Никита Ефремов впервые рассказал о страданиях из-за страшной зависимости
Ефремов-младший некоторое время противостоял пагубным привычкам. Актер ранее открыто говорил, что злоупотреблял спиртным и наркотиками. Однако он стал осознавать проблему и пробовал подавить тягу силой воли, обращался за помощью к специалистам, пробовал разные способы. Зависимость мешала в творческой карьере: он срывал съемки, последствия были и в театре. В какой-то момент Никите все же удалось выправить ситуацию.
«Есть такая фраза «дар отчаяния». Я испробовал все способы. Я весь круг прошел, ходил к психологам, использовал популярный способ «зашиться». Важнее всего, на мой взгляд, это состояние эмоционального дна, когда ты внутренне готов признать, что ты не самый хороший менеджер своей жизни, - вспоминает 34-летний актер. - Ты прикладываешь еще больше усилий, клянешься на святых книгах, даешь зароки, всем все обещаешь. И потом происходит волшебный, очень тяжелый момент, неприятный: это и вина и стыд».
Сын Михаила Ефремова сначала пробовал справиться с проблемой своими силами, но все способы не принесли нужного эффекта. «Надо признать свое бессилие, признать, что у тебя жизнь стала неуправляемой. Это происходит, когда ты попробовал все проконтролировать, и у тебя раз за разом ничего не получалось», - откровенничает он в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света» сос Светланой Бондарчук.
Напомним, 8 июня 2020 года отец Никиты стал участником ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии в центре Москвы погиб человек, а Михаилу Ефремову дали семь с половиной лет исправительных работ в колонии. У основателя театра «Современник» были проблемы с алкоголем, которые и привели его к таким плачевным последствиям. У худрука Московского Художественного театра из-за пристрастия появились болезни, такие как эмфизема легких, язва кишечника, мучали артиста и боли в ногах.