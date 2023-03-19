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Эйке из Пылва грозила потеря зрения из-за стресса, но она переехала на Тенерифе и живет, наслаждаясь солнцем и интересной работой

Limon.ee
Эйке из Пылва грозила потеря зрения из-за стресса, но она переехала на Тенерифе и живет, наслаждаясь солнцем и интересной работой
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Роальд и Эйке
Роальд и Эйке Фото: Erakogu

«Люди всегда спрашивают: разве ты не хочешь вернуться в Эстонию? И я думаю, смогла бы жить так, как раньше? Нет, я собираюсь жить дальше на Тенерифе», - говорит Эйке, у которой в результате стресса и эмоционального выгорания на работе развились хронические проблемы со здоровьем. В один прекрасный день она оставила работу директора Дома культуры в Пылва, чтобы стать владелицей турфирмы на солнечном острове Тенерифе!

Ведущий телепередачи «Путешествие с Роальдом» Роальд Йоханнсон на этой неделе прилетел на Тенерифе, чтобы встретиться с Эйке Фейгенбаум из Южной Эстонии, которой 15 лет назад надоела офисная работа и она переехала на Канарские острова.

За эти годы бывший менеджер Дома культуры в Пылва превратилась в улыбчивую и жизнерадостную предпринимательницу на острове Тенерифе, которая радует тысячи эстонских отдыхающих прекрасными экскурсиями.

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