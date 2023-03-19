Эйке из Пылва грозила потеря зрения из-за стресса, но она переехала на Тенерифе и живет, наслаждаясь солнцем и интересной работой

«Люди всегда спрашивают: разве ты не хочешь вернуться в Эстонию? И я думаю, смогла бы жить так, как раньше? Нет, я собираюсь жить дальше на Тенерифе», - говорит Эйке, у которой в результате стресса и эмоционального выгорания на работе развились хронические проблемы со здоровьем. В один прекрасный день она оставила работу директора Дома культуры в Пылва, чтобы стать владелицей турфирмы на солнечном острове Тенерифе!