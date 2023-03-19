ГАЛЕРЕЯ ⟩ Невероятно много зрителей: юбилейный концерт Smilers поставил Таллинн на уши!

Накануне своего 30-летнего юбилея члены группы Smilers рассказали, что однажды они играли, когда в зале было меньше людей, чем на сцене. «У нас было эмпирическое правило: если на концерте больше людей, чем на сцене, мы выступаем, - говорит Хендрик Сал-Саллер о ранних днях Smilers. - Без группы для меня нет жизни. Никогда не было и никогда не будет. Музыка - это я. Группа - это семья, мы всегда можем положиться друг на друга в любой ситуации. Всегда».