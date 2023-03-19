ГОЛУБКИ ⟩ Наконец-то: именитый эстонский шеф-повар показал миру свою новую любовь

Топовый эстонский шеф-повар Джоэл Острат уже некоторое время позирует в социальных сетях вместе с Лаурой Локки, и ходят слухи, что между ними не просто дружба. Впервые пара была замечена на публике в ноябре прошлого года на финале шоу «Танцы со звездами».

Сегодня Джоэл опубликовал серию фотографий с Лаурой в Инстаграме, что вызвало вопрос: это официальное объявление отношений?

Джоэл и Лаура субботним утром наслаждались кофе и пирожными на террасе кафе-пекарни Röst в Таллинне и подкармивали голубей крошками выпечки.

Пара, позирующая в солнцезащитных очках, явно довольна близостью, так что смело можно предположить, что между ними любовь. «Открытие сезона террас. И посмотрим, что нас ждет в субботу», - подписал пост Джоэл, отметив, что сейчас он находится в режиме праздника.

Мы также спросили Джоэла, стали ли они в Лаурой официально парой, но, похоже, что шеф-повар действительно отдыхает от всего, поэтому и не ответил Elu24.

В августе прошлого года шеф-повар объявил в социальных сетях, что его отношения с дизайнером интерьеров Терезой Острат прекратились. «Мы продолжаем вместе воспитывать нашего любимого сына и просим понимания и молчания СМИ, чтобы защитить его благополучие», - написала Тереза Острат.