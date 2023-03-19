ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ МакSим сорвала концерт в Сочи: певице потребовалась экстренная помощь медиков

Концерт на курорте Роза Хутор сегодня начался по расписанию: МакSим вышла, поприветствовала поклонников и начала выступление. Но зрители сразу обратили внимание на изменившийся голос исполнительницы, а также отсутствие привычного теплого общения с публикой и зажигательных танцев. Очевидно, что звезда чувствовала себя крайне плохо и почти не могла работать. Но фанаты изо всех сил поддерживали свою любимицу и подпевали как могли.

С трудом исполнив несколько композиций, певица положила микрофон и покинула сцену. За кулисами ей тут же понадобилась помощь врачей, которые дежурили на площадке. «СтарХит» обратился за комментариями к представителю артистки.

«Марине внезапно стало плохо. Сейчас ее осматривают врачи. Она до последнего не хотела отменять концерт, так как это ее работа - дарить людям хорошее настроение, и работу она свою любит. Но организм не справился и дал сбой. Возможно, потому что было сложное расписание, много съемок, несколько десятков концертов подряд. Еще днем у нее поднялось давление, кружилась голова, появилась сильная слабость. Врач всячески старался стабилизировать состояние, и на саундчеке все было хорошо. Однако на концерте случилось то, чего никто не ожидал», - объяснила пиар-менеджер Яна Богушевская.

К слову, еще в Ростове-на-Дону несколько дней назад фанаты обратили внимание на усталый вид исполнительницы, который она старалась всячески скрыть. Там МакSим отыграла все двухчасовое выступление без сокращений, и то же самое планировала сделать и в Сочи. Раньше артистка не раз выступала при плохом самочувствии, в конце концов, звездам не привыкать выходить на сцену при самых разных личных обстоятельствах. Но два года назад здоровье Марины сильно подорвал тяжелейший ковид.