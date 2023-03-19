58-летняя Моника Беллуччи снялась в «голом» боди, возбудив фанатов

Актриса Моника Беллуччи снялась для журнала Wall Street Italia, примерив на себя откровенные образы.

58-летняя артистка не даром считается эталоном красоты и женственности: ее неувядающее очарование восхищает миллионы пользователей по всему миру. Так, снимки модели в полупрозрачном плаще телесного цвета, надетом на почти невидимое боди, создавали впечатление полной обнаженности.

Снимок вышел очень нежным и чувственным, что не могли не отметить подписчики звезды. «Эта женщина никогда не стареет», – написали восторженные комментаторы.