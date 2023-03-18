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7 ЛЕТ И 10 МЕСЯЦЕВ ⟩ 42-летний Аллан осужден за склонение девочек к сексу и хранение детской порнографии

Трийн Роос
42-летний Аллан осужден за склонение девочек к сексу и хранение детской порнографии
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Фото: Triin Roos, Elu24

В пятницу в Тартуском суде был вынесен приговор 42-летнему Аллану Алитсу, обвиняемому в вовлечении несовершеннолетних девочек в сексуальные отношения и склонении их к употреблению наркотиков. Суд приговорил мужчину к семи годам тюремного заключения. Кроме того, мужчина должен будет выплатить компенсацию жертвам организованных им афер. «Я виновен лишь частично», – проккоментировал Алитса приговор.

17 марта Аллан Алитса вошел в здание Тартуского уездного суда в сопровождении двух полицейских и в маске. Мужчина находится под стражей с 5 апреля 2022 года и обвиняется в различных преступлениях, совершенных на территории Эстонии и Швеции.

В пятницу слушания ограничились оглашением приговора, и хотя обвиняемый взял с собой несколько листов бумаги, выступление на слушаниях не планировалось, так как дело уже было рассмотрено. Однако сам Алитса сказал, что он не слышал речь прокурора, поэтому секретарь распечатал ее для него в конце заседания.

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