В пятницу в Тартуском суде был вынесен приговор 42-летнему Аллану Алитсу, обвиняемому в вовлечении несовершеннолетних девочек в сексуальные отношения и склонении их к употреблению наркотиков. Суд приговорил мужчину к семи годам тюремного заключения. Кроме того, мужчина должен будет выплатить компенсацию жертвам организованных им афер. «Я виновен лишь частично», – проккоментировал Алитса приговор.
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7 ЛЕТ И 10 МЕСЯЦЕВ ⟩ 42-летний Аллан осужден за склонение девочек к сексу и хранение детской порнографии
42-летний Аллан осужден за склонение девочек к сексу и хранение детской порнографии
17 марта Аллан Алитса вошел в здание Тартуского уездного суда в сопровождении двух полицейских и в маске. Мужчина находится под стражей с 5 апреля 2022 года и обвиняется в различных преступлениях, совершенных на территории Эстонии и Швеции.
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