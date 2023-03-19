Каким будет воскресенье? Скорее читайте гороскоп на 19 марта

Весьма благоприятный день для общения, деловых и личных контактов. Влюбленные смогут сохранить теплые отношения, несмотря на некоторые трудности, начинающиеся романы будут развиваться стремительно и дарить приятные эмоции, пишет Dvorec.
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Овен
Крайне непростая ситуация складывается в сфере романтических отношений. Воздержитесь от необдуманных поступков, не принимайте опрометчивых решений. Сохраняя спокойствие, проявляя мудрость и терпение, вы сможете вернуть ситуацию в нормальное русло. Будьте готовы на время забыть о собственных интересах, пойти на жертвы. Поддержка родственников и друзей будет очень полезной, да и советы их окажутся очень кстати.
С профессиональной точки зрения день очень неплох. Он подходит как для начала новых дел, так и для завершения старых. Можно проводить переговоры, выступать с инициативой, реализовывать свои идеи, не опасаясь попасть в расставленную недоброжелателями ловушку.
Телец
Напряженный и беспокойный день. Вам не раз придется менять свои планы, пересматривать привычный график. Будьте готовы пойти на уступки, в противном случае прийти к согласию с коллегами и руководством не удастся. Финансовое положение может несколько улучшится, однако неизбежны расходы, связанные с ремонтом бытовой техники или покупкой новых дорогих вещей.
Нетерпение и упрямство – это главные причины трудностей в личной жизни. Отстаивая свою правоту в беседах с близкими, не позволяйте себе высказываний, которые могут показаться обидными или оскорбительными. Отдых в компании друзей способствует восстановлению душевного равновесия и улучшению настроения.
Близнецы
Стоит быть внимательнее к своему имуществу: возможны потери, поломка ценных вещей, не исключены и кражи. Значительных денежных поступлений не ожидается, но и большие расходы вам не грозят. В остальном же день пройдет спокойно, влияние позитивных тенденций будет весьма сильным. Можно решить ряд профессиональных проблем, найти поддержку у новых партнеров и руководства.
В личной жизни складывается благоприятная ситуация для перемен к лучшему, однако ваши поступки должны быть хорошо обдуманными, а решения – взвешенными. Советы друзей и родственников будут весьма полезны юным представителям знака. Разнообразные развлечения оставят приятное впечатление.
Рак
Поездки окажутся утомительными и вряд ли принесут ожидаемые плоды, в остальном же день обещает быть очень приятным и интересным. Не придется прилагать значительных усилий для того, чтобы добиться успехов в работе или одержать верх над недоброжелателями. У многих представителей знака появятся новые увлечения, представители творческих профессий уделят немало времени решению интереснейших задач.
Финансовая ситуация благоприятна, можно делать разнообразные покупки, тратить деньги на развлечения. Не будет недостатка в интересных приглашениях, друзья и любимый человек наверняка позаботятся о том, чтобы вам не пришлось скучать.
Лев
Непросто складываются отношения с руководством, коллегами и деловыми партнерами. Камнем преткновения могут стать финансовые вопросы: вы склонны подходить к их решению легкомысленно, что вызывает негативную реакцию окружающих. В остальном же день неплох. Можно реализовать давние планы, добиться поставленных целей, подняться на новую ступень карьерной лестницы.
Приятная атмосфера в семье – ваша заслуга. Сегодня вы сможете насладиться общением с родственниками, обсудить с ними важные вопросы и прийти к единому мнению. Близкие не устанут помогать вам, любимый человек ответит согласием на любое ваше предложение.
Дева
День не очень удачен, однако упорные и целеустремленные Девы найдут способ окрасить его в приятные тона. Не рассчитывайте на легкие успехи в работе – для достижения поставленных целей придется приложить усилия, а быстро найти добровольных и бескорыстных помощников вряд ли удастся. Возможны конфликты с руководством, не все ваши идеи будут встречены доброжелательно. Неплохо сложатся деловые поездки, а вот презентации окажутся неудачными.
В личных отношениях серьезных трудностей не возникнет: данная область находится под влиянием позитивных тенденций. Возможны новые знакомства и приятные встречи. Чувства влюбленных становятся сильнее.
Весы
В деловой сфере складывается неблагоприятная ситуация. Придется действовать решительно и быстро, чтобы одержать верх над недоброжелателями. Возможны значительные финансовые потери. В этот день не стоит делать крупные покупки, а также инвестиции в сомнительные проекты.
В личных отношениях позитивные тенденции выражены довольно сильно, вероятность перемен к лучшему высока. Полагайтесь на свою интуицию: ее подсказки верны и полезны. Отдых в компании друзей обещает быть запоминающимся и приятным. Можно отлично провести время в поездках, получить полезные навыки, расширить круг общения. Жизненный потенциал высок, серьезные недомогания маловероятны.
Скорпион
Этот день не подходит для поездок: в пути вас могут подстерегать серьезные опасности. Рабочие проблемы следует решать спокойно, без суеты и спешки. Ваши отношения с коллегами улучшатся, если вы не станете скупиться на советы, а охотно окажете им помощь в случае необходимости. Вероятен прогресс в деловых переговорах, возможно заключение сделок, сулящих значительную прибыль.
Непросто складываются отношения с членами семьи, особенно сложно найти общий язык с представителями старшего поколения. В личной жизни возможны некоторые перемены к лучшему, однако вам не стоит проявлять излишней самоуверенности и совершать необдуманные поступки.
Стрелец
Этот день подходит для начала важных переговоров, обсуждения вопросов, касающихся смены работы или долгосрочного сотрудничества. В сложных ситуациях вам на помощь охотно придут близкие люди, хотя их вмешательство в вашу жизнь порой будет казаться вам чрезмерным. Профессиональные успехи весьма скромны, но и серьезных ошибок наверняка удастся избежать, так что причин жаловаться на неблагосклонность звезд нет.
Личные отношения складываются не так легко, как хотелось бы, любимый человек найдет немало поводов для упреков и критики. Старайтесь не доводить дело до серьезных конфликтов: дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от того, насколько вы сегодня будете сдержаны и мудры.
Козерог
Неблагоприятный день для общения, проведения важных встреч. Отложите деловые переговоры, настороженно относитесь к предложениям о сотрудничестве – вы рискуете попасть в ловушку мошенников. Серьезные проблемы профессионального характера помешают своевременно достичь поставленных целей, в полной мере реализовать свой творческий потенциал. Возможны значительные расходы.
Стремление действовать решительно и быстро может стать причиной серьезных проблем в личной жизни. Не пренебрегайте интересами близких людей, прислушивайтесь к их пожеланиям и просьбам. Хороший день для учебы, расширения кругозора. Жизненный потенциал находится на высоком уровне.
Водолей
День весьма противоречивый. Кажется, что дела идут неплохо, но в тот самый момент, когда желанная цель близка, возникают непредвиденные затруднения. Будьте терпеливы – сейчас никак нельзя проявлять раздражительность или давать волю своему гневу. Необходимость заниматься скучными делами вряд ли воодушевит вас на трудовые подвиги, но избежать однообразной работы вряд ли удастся.
Вероятны проблемы в личной жизни. Влюбленные задумаются о будущем отношений, и вряд ли подобные размышления будут приятными. Постарайтесь найти себе занятие по душе, на время отвлечься от проблем. Интересные идеи могут посетить вас в самый неожиданный момент.
Рыбы
С профессиональными делами вы справитесь быстро, и самые сложные вопросы будут решены без труда. Но важные решения предстоит принимать самостоятельно, и даже в трудных ситуациях на помощь со стороны рассчитывать не приходится. Не исключены конфликты с руководством и коллегами, деловые переговоры закончатся неудачно. Весьма благоприятна финансовая ситуация, высока вероятность денежных поступлений и подарков.
Романтические отношения омрачены ревностью, влюбленным будет очень непросто найти общий язык и спокойно обсудить актуальные вопросы. Новые увлечения принесут больше проблем, чем радости, однако позволят приобрести полезный жизненный опыт.