Что означает этаж, на котором живете, и как число отражается на судьбе

Жизнь на этаже с цифрой 5 – настоящее приключение! Это место идеально подходит для людей, которые любят проводить время в компании друзей и семьи. Пятёрка – число перемен, так что будьте осторожны, чтобы не сбиться с пути к своим целям. Но не бойтесь, этот этаж также наполняет любовью к путешествиям и новым приключениям.

Шестой этаж

Жизнь на шестом прекрасна для семей и художников. Здесь вы найдёте красоту, заботу и любовь. Этот этаж идеально подходит для людей с детьми и домашними животными. Но хозяевам следует не забывать прежде всего заботиться о себе, чтобы потом больше любви дарить близким. Общение и совместные поездки помогут поддерживать баланс на «шестёрке».

Седьмой этаж

Если вы одиноки и любите исследовать, заниматься писательством или просто наслаждаться природой, жизнь на седьмом этаже – для вас. Он вдохновляет на глубокие мысли и идеи, особенно если в квартире поставить аквариум или какой-нибудь другой аксессуар, связанный с водой. Всё для умиротворения. Но помните, что семёрка обладает энергией одиночек, поэтому это не лучший выбор для экстравертов.

Восьмой этаж

Жизнь на восьмом подходит для предпринимателей и всех, у кого есть амбиции. Этот этаж привлекает деньги и страсть, поэтому люди, живущие здесь, не окажутся бедняками надолго. А ещё будут активно общаться и заниматься физическими упражнениями. Но помните: цифра 8 имеет форму бесконечности, так что могут наблюдаться и большая прибыль, и большие убытки.

Девятый этаж

Жизнь на 9-м этаже способствует состраданию, принятию и креативности. Это универсальное число любви и путешествий подойдём всем, кто хочет восстановить запасы энергии. Нумерологи предостерегают: не зацикливайтесь на прошлом и не поддавайтесь эмоциям. Наслаждайтесь жизнью и всем, что она может предложить вам на этом этаже.

А что дальше?