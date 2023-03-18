Когда мы ищем квартиру, то обычно обращаем внимание на ее размер, цену и расположение, но редко думаем о номере этажа. И зря! Оказывается, эта цифра может оказать значительное влияние на образ жизни, пишет Life.
Что означает этаж, на котором живете, и как число отражается на судьбе
Чтобы узнать, живете ли вы на своем месте, предлагаем небольшой экскурс в нумерологию недвижимости.
Первый этаж
Проживание на первом этаже может привнести в характер человека независимость, амбиции, инновации и лидерство. Если вы ищете способ проявить себя, закалить нрав и стать уверенным человеком, этот этаж – идеальный выбор.
Второй этаж
На втором жизнь наполнена креативностью, терпением, любовью, семьёй и комфортом. Этот этаж – настоящий рай для писателей и врачей. Однако, предупреждаем, жизнь здесь может разбудить в вас чувство неуверенности в собственных решениях. Чтобы этого избежать и не скатываться к самокопанию, не забывайте выражать и чувствовать себя.
Третий этаж
Третий – это место для креативности, общения, семейной жизни и удачи. Никогда не упускайте возможность выразить свою индивидуальность, ведь тройка считается числом фортуны. Этот этаж идеально подходит для художников, семей и всех, кто любит жизнь. Однако нужно поддерживать дисциплину, чтобы не превратиться в расточителя.
Четвёртый этаж
На четвёртом вы найдёте надёжность и безопасность. Этот этаж – отличный выбор для инвестиций, он способствует дисциплине и ответственности. Однако жизнь на «четвёрке» может привести и к тому, что вы будете чувствовать себя заваленными работой, превратитесь в консерватора. Не забывайте балансировать между делами и удовольствием. И да, если что-то нужно починить – делайте это сразу, а то последствия могут быть трагичными.
Пятый этаж
Жизнь на этаже с цифрой 5 – настоящее приключение! Это место идеально подходит для людей, которые любят проводить время в компании друзей и семьи. Пятёрка – число перемен, так что будьте осторожны, чтобы не сбиться с пути к своим целям. Но не бойтесь, этот этаж также наполняет любовью к путешествиям и новым приключениям.
Шестой этаж
Жизнь на шестом прекрасна для семей и художников. Здесь вы найдёте красоту, заботу и любовь. Этот этаж идеально подходит для людей с детьми и домашними животными. Но хозяевам следует не забывать прежде всего заботиться о себе, чтобы потом больше любви дарить близким. Общение и совместные поездки помогут поддерживать баланс на «шестёрке».
Седьмой этаж
Если вы одиноки и любите исследовать, заниматься писательством или просто наслаждаться природой, жизнь на седьмом этаже – для вас. Он вдохновляет на глубокие мысли и идеи, особенно если в квартире поставить аквариум или какой-нибудь другой аксессуар, связанный с водой. Всё для умиротворения. Но помните, что семёрка обладает энергией одиночек, поэтому это не лучший выбор для экстравертов.
Восьмой этаж
Жизнь на восьмом подходит для предпринимателей и всех, у кого есть амбиции. Этот этаж привлекает деньги и страсть, поэтому люди, живущие здесь, не окажутся бедняками надолго. А ещё будут активно общаться и заниматься физическими упражнениями. Но помните: цифра 8 имеет форму бесконечности, так что могут наблюдаться и большая прибыль, и большие убытки.
Девятый этаж
Жизнь на 9-м этаже способствует состраданию, принятию и креативности. Это универсальное число любви и путешествий подойдём всем, кто хочет восстановить запасы энергии. Нумерологи предостерегают: не зацикливайтесь на прошлом и не поддавайтесь эмоциям. Наслаждайтесь жизнью и всем, что она может предложить вам на этом этаже.
А что дальше?
Далеко не все мы живем в девятиэтажках. Нумерологи советуют просто смотреть интерпретации каждого числа в номере этажа. Ноль в таких сочетаниях означает бесконечную энергию, которая и сыграет на руку жильцам, и доставит неудобства, ведь может породить хаос. А про остальные цифры и их значения мы уже рассказали.