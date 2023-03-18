«ЭТО ШОКИРУЕТ И СМЕШИТ!» ⟩ Заводчица кошек с сомнительной репутацией одержала частичную победу в суде

Эта история впервые всплыла почти шесть лет назад, когда о заводчице кошек Оксане Зуйко рассказали в программе Kuuurija. Женщина из Тарту рассказала, как она купила у Оксаны Зуйко британскую короткошерстную кошку за 300 евро. Через несколько недель кошка умерла у нее на руках.