«ЭТО ШОКИРУЕТ И СМЕШИТ!» ⟩ Заводчица кошек с сомнительной репутацией одержала частичную победу в суде

«Теперь они знают, что могут оскорблять и угрожать людям, им разрешено делать все, что они хотят!» – возмущена решением суда Маргарита Сакс. По ее словам, Оксана Талько продала ей больного котенка, которого вскоре пришлось усыпить.
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Заводчица кошек с сомнительной репутацией одержала частичную победу в суде
Эта история впервые всплыла почти шесть лет назад, когда о заводчице кошек Оксане Зуйко рассказали в программе Kuuurija. Женщина из Тарту рассказала, как она купила у Оксаны Зуйко британскую короткошерстную кошку за 300 евро. Через несколько недель кошка умерла у нее на руках.
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