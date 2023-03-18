Сб, 18.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«ЭТО ШОКИРУЕТ И СМЕШИТ!» ⟩ Заводчица кошек с сомнительной репутацией одержала частичную победу в суде

Кетлин Крузе
Заводчица кошек с сомнительной репутацией одержала частичную победу в суде
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Eero Vabamägi

«Теперь они знают, что могут оскорблять и угрожать людям, им разрешено делать все, что они хотят!» – возмущена решением суда Маргарита Сакс. По ее словам, Оксана Талько продала ей больного котенка, которого вскоре пришлось усыпить.

Эта история впервые всплыла почти шесть лет назад, когда о заводчице кошек Оксане Зуйко рассказали в программе Kuuurija. Женщина из Тарту рассказала, как она купила у Оксаны Зуйко британскую короткошерстную кошку за 300 евро. Через несколько недель кошка умерла у нее на руках.

Но это не остановило Зуйко

Ключевые слова
Наверх