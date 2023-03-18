Единственный знак Зодиака, для которого конец марта станет судьбоносным

Астрологи назвали знак Зодиака, который уже с 20 марта начнет жить заново. В его судьбе произойдут масштабные перемены. И речь идет о Весах .

Небесные светила советуют им уделить внимание своему здоровью. Любое промедление может негативно сказаться на всем самочувствии в будущем. Конец месяца станет для Весов сложным в аспекте материального изобилия. При этом их ждет приятный сюрприз.