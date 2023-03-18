Актер Лэнс Реддик умер во время пресс-тура

По информации из источников в правоохранительных органах, тело актера было обнаружено в его доме в Студио-Сити (район Лос-Анджелеса) около 9:30 (19:30 мск). В настоящее время причина смерти остается неизвестной, но источники говорят, что она выглядит естественной.

Ленс принимал участие в пресс-туре в связи с выходом четвертой части франшизы «Джон Уик», где исполняет роль Харона. На следующей неделе у Ленса было запланировано участие в шоу Келли Кларксон.

В среду актер опубликовал в социальных сетях селфи-видео, в котором сидел дома со своими собаками, хотя должен был быть на премьере фильма в Нью-Йорке. Он не объяснил, почему пропустил премьеру.