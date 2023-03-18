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Актер Лэнс Реддик умер во время пресс-тура

Звезда «Прослушки» и «Джона Уика»
Limon.ee
Актер Лэнс Реддик умер во время пресс-тура
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Лэнс Реддик
Лэнс Реддик Фото: Valerie Macon

Американский актер Лэнс Реддик, известный своими ролями в сериале «Прослушка», внезапно скончался во время пресс-тура четвертой части франшизы «Джон Уик», сообщает TMZ. Актеру было 60 лет.

По информации из источников в правоохранительных органах, тело актера было обнаружено в его доме в Студио-Сити (район Лос-Анджелеса) около 9:30 (19:30 мск). В настоящее время причина смерти остается неизвестной, но источники говорят, что она выглядит естественной.

Ленс принимал участие в пресс-туре в связи с выходом четвертой части франшизы «Джон Уик», где исполняет роль Харона. На следующей неделе у Ленса было запланировано участие в шоу Келли Кларксон.

В среду актер опубликовал в социальных сетях селфи-видео, в котором сидел дома со своими собаками, хотя должен был быть на премьере фильма в Нью-Йорке. Он не объяснил, почему пропустил премьеру.

Наиболее известен Ленс своей ролью Седрика Дэниэлса в популярном сериале HBO «Прослушка». Кроме этого, у артиста есть несколько незавершенных ролей, включая греческого бога Зевса в грядущем сериале Disney+ «Перси Джексон и олимпийцы».

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