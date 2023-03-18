Павел Глоба предупредил о наступлении «нулевого месяца»

В чем особенность этих дней? Что лучше делать, а от чего обязательно отказаться в этот период?

Дело в том, что 21 марта – начинается Новый Солнечный год, а предыдущий, соответственно, заканчивается. Также на эти дни (20-21 марта) приходится День весеннего равноденствия.

«Последние пять дней года считаются нулевым месяцем, и это самое таинственное и непредсказуемое время: с ним связан строгий зороастрийский пост, называемый «Дни скорби и печали», который предшествует встрече Ноуруза»,– рассказал Павел Глоба в своем официальном Телеграм-канале.

Считается, что это время завершения дел и подведения итогов, духовного и физического очищения человека перед вступлением в Новый год. Согласно лунным ритмам, эти дни связаны с сублимацией энергии, когда нужно давать разумный выход всем внутренним силам и использовать их в созидательных целях. Хорошо заниматься спортом, силовыми упражнениями.