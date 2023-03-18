Вы заметили негативную энергию и отсутствие гармонии в своем доме? Если ответ «да», то вы должны знать, что в вашем доме есть вещи, которых, по мнению экспертов фэн-шуй, вам следует избегать, пишет MixNews.
Избавьтесь от них: шесть вещей, которые приносят в дом негативную энергию
Даже небольшое изменение в вашем доме может принести много позитива и прогресса. Очень часто мы даже не осознаем, что некоторые объекты являются «эмоциональными вампирами», которые крадут положительную энергию и угрожают миру и гармонии.
Чтобы в вашем доме и семье царила положительная энергия, избавьтесь от следующих шести вещей, создающих отрицательную энергию.
1. Сколотые тарелки, чашки, миски
Такие блюда приносят плохую энергию тому, кто их употребляет, считают специалисты фэн-шуй . Вы скорее купите самый дешевый новый набор посуды, чем будете использовать дорогой, но испорченный набор. Употребление такой посуды может повлиять на карьеру или финансы.
2. Пустые контейнеры для соли или сахара
Со всеми нами случается, что иногда у нас заканчиваются запасы продуктов, которыми мы пользуемся почти каждый день.
Тем не менее, вы никогда не должны оставлять контейнеры для соли и сахара полностью пустыми. Полки с пустой посудой на кухне влияют на счастье и гармонию в семье.
3. Куча старых газет, журналов, бумаг и книг
Выбросьте газету в мусорное ведро, как только прочтете ее, советуют специалисты фэн-шуй . Если вы собираете журналы или книги, держите их на полках, а не на полу или в углу комнаты. Разбросанные по пространству, эти предметы будут приносить вам плохую энергетику.
4. Обувь перед дверью
Независимо от того, стоят ли они в очереди перед спальней или любой другой комнатой, туфли — настоящие энергетические вампиры, особенно если они грязные.
Обувной шкаф или другое место для вашей обуви наполнит ваш дом положительной энергией, а не отрицательной.
5. Грязная одежда в углу комнаты
Это одна из самых важных вещей, о которых предупреждают специалисты фэн-шуй . Пожалуй, проще всего бросить грязную одежду на пол в углу комнаты, но следует знать, что вся положительная энергетика дома улетучивается именно в этом месте. У нас должно быть небольшое пространство, куда можно положить грязную одежду для стирки, например, корзину для белья.
6. Место для сидения или сна под деревянной балкой
Деревянные балки – один из любимых элементов дизайна, который мы часто видим в домах. Однако если вы поставите под эту деталь диван или кровать, знайте, что ядовитые стрелы отрицательной энергии направлены на вас, поясняют специалисты фэн-шуй. Поэтому немного сдвиньте диван или кровать, чтобы не оказаться прямо под лучом.