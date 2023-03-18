Избавьтесь от них: шесть вещей, которые приносят в дом негативную энергию

Даже небольшое изменение в вашем доме может принести много позитива и прогресса. Очень часто мы даже не осознаем, что некоторые объекты являются «эмоциональными вампирами», которые крадут положительную энергию и угрожают миру и гармонии.

Чтобы в вашем доме и семье царила положительная энергия, избавьтесь от следующих шести вещей, создающих отрицательную энергию.

1. Сколотые тарелки, чашки, миски

Такие блюда приносят плохую энергию тому, кто их употребляет, считают специалисты фэн-шуй . Вы скорее купите самый дешевый новый набор посуды, чем будете использовать дорогой, но испорченный набор. Употребление такой посуды может повлиять на карьеру или финансы.

2. Пустые контейнеры для соли или сахара

Со всеми нами случается, что иногда у нас заканчиваются запасы продуктов, которыми мы пользуемся почти каждый день.

Тем не менее, вы никогда не должны оставлять контейнеры для соли и сахара полностью пустыми. Полки с пустой посудой на кухне влияют на счастье и гармонию в семье.

3. Куча старых газет, журналов, бумаг и книг

Выбросьте газету в мусорное ведро, как только прочтете ее, советуют специалисты фэн-шуй . Если вы собираете журналы или книги, держите их на полках, а не на полу или в углу комнаты. Разбросанные по пространству, эти предметы будут приносить вам плохую энергетику.

4. Обувь перед дверью