Ученые выяснили, как питомцы влияют на качество сна – новое исследование заставляет задуматься

Об этом говорится в новых исследованиях, проведенных доцентом кафедры общественного здравоохранения из Мемориального университета Линкольна Лореной Висниски, пишет MixNews.

«Если причинно-следственная связь будет установлена в ходе дальнейшего расследования, результаты будут иметь значение для клинических рекомендаций по лечению пациентов с плохим качеством сна. Кроме того, можно разработать образовательные ресурсы, чтобы информировать владельцев домашних животных о рисках нарушения сна и предлагать возможные решения, такие как помещение питомца в клетку или ограничение доступа в спальню по ночам», – считает она.

По словам доцента, предыдущие исследования влияния содержания домашних животных на качество сна дали противоречивые результаты.

«С одной стороны, собаки и кошки могут быть полезны для качества сна владельцев из-за социальной поддержки, которую оказывают домашние питомцы. Животные дают ощущение безопасности и товарищества, что может привести к снижению уровня беспокойства, стресса и депрессии. Тем не менее, с другой стороны, домашние животные могут нарушать сон своих владельцев», — подчеркнула она.

По словам Висниски, новое исследование было направлено на то, чтобы определить, существует ли связь между владением домашними животными, качеством сна и нарушениями сна, включая такие аспекты, как храп, пробуждение ночью, потребность в таблетках и подергивание ног.