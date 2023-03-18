СМИ: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено и всю кисть руки

СМИ стали известны новые подробности о состоянии здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который уже свыше двух месяцев находится в реанимации, пишет TopNEWS.

Источник издания «МК» подтвердил, что в пятницу фигуриста отключили от ИВЛ, когда стало понятно, что он справляется с функцией дыхания самостоятельно.

При этом этот же источник заявил, что на самом деле Роману Костомарову ампутировали не только стопы на обеих ногах и пальцы рук, как ранее писали СМИ, но и обе голени ног, а также кисть одной из рук.

«Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть руки», – пояснил информатор.

Медработник также отметил, что когда Костомарова пришел в себя, то едва ли не извел весь персонал своими постоянным просьбами. В частности ему требовалось помыть голову, покормить и прочее. Другой источник отметил, что фигурист пребывания на ИВЛ около двух месяцев сильно исхудал, потеряв 25 кг. И сейчас при росте 182 см он весит всего 50 килограммов.

Также у Костомарова продолжают наблюдаться проблемы со второй рукой из-за развития некроза. Рука продолжает чернеть и угроза ее ампутации как никогда реальна.

«Врачи пока ждут – делать ампутацию или нет», – говорит источник издания.

Ко всему прочему у спортсмена также наблюдается полиорганная недостаточность, которая стала следствием реанимационных действий. Также с Романом постоянно работает психолог, чтобы стабилизировать душевное состояние пациента после множественных операций по ампутации конечностей.