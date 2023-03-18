Осторожно с деньгами – могут кинуть! 18 марта опасности ждут трех знаков Зодиака

Овны

Недавно принятое решение, касающееся ваших финансов, вызывает у вас стресс. Возможно, в данный момент вам также трудно преодолеть какие-то трудности и препятствия в вашем бизнесе. Не волнуйтесь, так как ситуация изменится к лучшему быстрее, чем вы думаете. Но с этого момента будьте консервативны в своих финансовых решениях, пока не убедитесь, что вы снова на верном пути к финансовой безопасности.

Девы

Сегодня вы осознаете, что должны быть осторожны в денежных делах, и начнете концентрироваться на том, чтобы откладывать деньги на будущее. Если сегодня к вам неожиданно пришли деньги, немедленно положите их в банк и не тратьте.

Козероги