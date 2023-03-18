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«Я бы тоже так хотела!» Керту Юуккум рассказала, как родители изначально хотели ее назвать

Limon.ee
«Я бы тоже так хотела!» Керту Юуккум рассказала, как родители изначально хотели ее назвать
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Фото: Erakogu

17 марта, в день именин Керту, эстонская телеведущая опубликовала в социальных сетях имена, которые родители изначально хотели дать ей и ее сестре-близнецу, но против которых была бабушка девочек.

«На самом деле они хотели назвать меня Рахиль, а сестру-близнеца – Рагне. Бабушка запретила, сказав, что Рахиль – это имя еврейской лошади. Так мы стали Кади и Керту, с общим именем Катад», – Керту Юуккум делится забавной историей в свои именины.

Эстонская звезда добавляет, что Керту происходит от имени Гертруда.

«"Гертруда!" кричали мои родители, когда я что-то делала не так. Гертруда также была именем известной святой 13-го века, занимавшейся кошками, и это не совпадение», – отмечает Керту, большая любительница животных.

По словам телеведущей, в настоящее время в Эстонии насчитывается 1 283 человека с именем Керту, 177 коров с именем Керту и неизвестное количество кошек с таким же именем.

«Этой историей я приветствую всех Керту по всей стране – пушистых, копытных и прочих. Я также хотела бы поблагодарить своих родителей за хорошее имя, хотя мне бы очень понравилось Рахиль», – говорит она.

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