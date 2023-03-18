17 марта, в день именин Керту, эстонская телеведущая опубликовала в социальных сетях имена, которые родители изначально хотели дать ей и ее сестре-близнецу, но против которых была бабушка девочек.
«Я бы тоже так хотела!» Керту Юуккум рассказала, как родители изначально хотели ее назвать
«На самом деле они хотели назвать меня Рахиль, а сестру-близнеца – Рагне. Бабушка запретила, сказав, что Рахиль – это имя еврейской лошади. Так мы стали Кади и Керту, с общим именем Катад», – Керту Юуккум делится забавной историей в свои именины.
Эстонская звезда добавляет, что Керту происходит от имени Гертруда.
«"Гертруда!" кричали мои родители, когда я что-то делала не так. Гертруда также была именем известной святой 13-го века, занимавшейся кошками, и это не совпадение», – отмечает Керту, большая любительница животных.
По словам телеведущей, в настоящее время в Эстонии насчитывается 1 283 человека с именем Керту, 177 коров с именем Керту и неизвестное количество кошек с таким же именем.
«Этой историей я приветствую всех Керту по всей стране – пушистых, копытных и прочих. Я также хотела бы поблагодарить своих родителей за хорошее имя, хотя мне бы очень понравилось Рахиль», – говорит она.