«Я бы тоже так хотела!» Керту Юуккум рассказала, как родители изначально хотели ее назвать

«На самом деле они хотели назвать меня Рахиль, а сестру-близнеца – Рагне. Бабушка запретила, сказав, что Рахиль – это имя еврейской лошади. Так мы стали Кади и Керту, с общим именем Катад», – Керту Юуккум делится забавной историей в свои именины.

Эстонская звезда добавляет, что Керту происходит от имени Гертруда.

«"Гертруда!" кричали мои родители, когда я что-то делала не так. Гертруда также была именем известной святой 13-го века, занимавшейся кошками, и это не совпадение», – отмечает Керту, большая любительница животных.

По словам телеведущей, в настоящее время в Эстонии насчитывается 1 283 человека с именем Керту, 177 коров с именем Керту и неизвестное количество кошек с таким же именем.