ВЫ И НЕ ДОГАДЫВАЛИСЬ! ⟩ Сколько часов сна нужно каждому знаку Зодиака

Овен

По словам астролога, Овнам не нужно много спать, чтобы чувствовать себя бодро. Даже если накануне у представителей знака случилось какое-либо важное событие (собеседование, презентация или встреча), которое отняло много энергии. Этим людям повезло: у них есть талант не переживать из-за мелочей и быстро восстанавливать свои силы.

Сколько нужно спать: 6,5 часов.

Телец

Тельцы могут набираться сил посредством хорошей еды, спорта и положительных эмоций. Так что сон для них является лишь дополнительным фактором, который помогает хорошо себя чувствовать.

При этом представителям знака важно жить по четкому графику и не злоупотреблять отдыхом в постели. В противном случае эти люди могут привыкнуть к долгому сну, что плохо скажется на их настроении и здоровье.

Сколько нужно спать: 7 часов.

Близнецы

Близнецам нужно больше времени на отдых, чем многим другим знакам зодиака. Астролог Джошуа Макгюр советует представителям созвездия ложиться спать так рано, как это возможно.

«Эти люди всегда находятся в движении и тратят огромное количество энергии за день, им, как и детям, необходимо отводить сну не менее восьми часов», - объясняет он.

Сколько нужно спать: 8 часов.

Рак

Джошуа Макгюр уверен, что Раки, как самый чувствительный знак Зодиака, могут с трудом засыпать и думать о том, что случилась с ними и даже другими людьми за день.