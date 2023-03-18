Чтобы отлично себя чувствовать утром и на протяжении всего дня, важно спать нужное количество часов. Одним для восстановления сил хватает 3-4 часов, а другим не менее 9. Астрологи уверены, что это связано не только с организмом каждого из нас, но и с датой рождения, пишет wday.ru.
ВЫ И НЕ ДОГАДЫВАЛИСЬ! ⟩ Сколько часов сна нужно каждому знаку Зодиака
Овен
По словам астролога, Овнам не нужно много спать, чтобы чувствовать себя бодро. Даже если накануне у представителей знака случилось какое-либо важное событие (собеседование, презентация или встреча), которое отняло много энергии. Этим людям повезло: у них есть талант не переживать из-за мелочей и быстро восстанавливать свои силы.
Сколько нужно спать: 6,5 часов.
Телец
Тельцы могут набираться сил посредством хорошей еды, спорта и положительных эмоций. Так что сон для них является лишь дополнительным фактором, который помогает хорошо себя чувствовать.
При этом представителям знака важно жить по четкому графику и не злоупотреблять отдыхом в постели. В противном случае эти люди могут привыкнуть к долгому сну, что плохо скажется на их настроении и здоровье.
Сколько нужно спать: 7 часов.
Близнецы
Близнецам нужно больше времени на отдых, чем многим другим знакам зодиака. Астролог Джошуа Макгюр советует представителям созвездия ложиться спать так рано, как это возможно.
«Эти люди всегда находятся в движении и тратят огромное количество энергии за день, им, как и детям, необходимо отводить сну не менее восьми часов», - объясняет он.
Сколько нужно спать: 8 часов.
Рак
Джошуа Макгюр уверен, что Раки, как самый чувствительный знак Зодиака, могут с трудом засыпать и думать о том, что случилась с ними и даже другими людьми за день.
Также их настроение и качество ночного отдыха зависит от природных факторов: приливов океана и фаз Луны. С таким раскладом представителям знака лучше спать не менее девяти часов (если есть такая возможность, конечно).
Сколько нужно спать: 9 часов.
Лев
По мнению Джошуа Макгюра, Львам для хорошего настроения нужно спать недолго, но урывками. То есть ложиться в постель не только ночью, но и днем. Еще, как активные люди, не представляющие свою жизнь без развлечений, раз в неделю или месяц они могут засыпать так поздно, как хочется, чтобы утром позволить себе подольше понежиться в постели.
Сколько нужно спать: 6,5 часов.
Дева
Девы так серьезно относятся к своему времени, что им может быть жалко тратить на сон много часов. Однако представителям этого знака важно учитывать тот факт, что работа и куча дел, которыми они чаще всего сами себя нагружают, отнимают много сил и энергии.
Так что по совету астролога этим людям стоит отдыхать ночью не меньше семи часов. Иначе днем они будут попросту непродуктивны.
Сколько нужно спать: 7 часов.
Весы
Весы под влиянием планеты Венеры очень любят поспать подольше, за что их не стоит винить. Именно в ночное время отдыха эти люди могут расслабиться и забыть накопившиеся неприятности или задачи.
Чтобы быть уравновешенными днем, представителям знака следует находиться в бездействии около восьми часов.
Сколько нужно спать: 8 часов.
Скорпион
Скорпионы, по мнению Джошуа Макгюра, накапливают энергию во время сна. Так что им крайне важно хорошо высыпаться и отводить на качественный сон не менее семи часов в сутки.
Если же представители знака будут спать меньше, то в скором времени станут не только уставшими, но и раздражительными.
Сколько нужно спать: 7 часов.
Стрелец
Стрельцы чаще всего относятся к совам, чем к жаворонкам. Однако далеко не все представители знака имеют работу, которая позволяет им ложиться поздно и вставать, когда хочется. И, несмотря на это, эти люди, обладая неуемной энергией, занимают себя важными делами чуть ли не утра, отводя ночному отдыху очень мало времени.
И что самое интересное, выбиться из этого графика у представителей знака никак не получается. Если вы узнали в этом описании себя, то астролог разрешает вам спать по девять часов все выходные.
Сколько нужно спать: 9 часов.
Козерог
Козероги уверены, что количество часов сна не решит их проблемы и не сделает жизнь лучше. Так что вряд ли представители этого знака позволят себе лениться и не вставать с кровати больше шести часов в сутки.
При этом астролог считает, что восемь и даже девять часов отдыха могло бы пойти этим людям на пользу, однако убеждать их в этом он не собирается. «Козероги упрямы и вряд ли послушают советы», — говорит Джошуа Макгюр.
Сколько нужно спать: 6 часов.
Водолей
Водолеи, исходя из обстоятельств, способны сами рассчитывать количество сна. Представители этого знака, как никто другой, знают, сколько времени им необходимо на восстановление сил и энергии.
При этом астролог рекомендует этим людям соблюдать режим и отводить на ночной отдых ровно семь часов. Этого достаточно для того, чтобы быть здоровыми и бодрыми.
Сколько нужно спать: 7 часов.
Рыбы
Астролог уверен, что Рыбы находятся в мире грез и иллюзий и для того, чтобы заземляться им необходим ежедневный отдых. А если они будут отводить ночному сну мало времени, то станут слишком рассеянными и мечтательными. И это не самым лучшим образом скажется на их карьере и в жизни целом.
Сколько нужно спать: 9 часов.