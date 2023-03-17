У всех счастливых пар без исключения есть привычка делать это перед сном: проверьте себя

Не так часто в суматохе дней мы находим подходящий момент, чтобы высказать свою благодарность партнёру. Почему бы не делать это каждый вечер! Перед сном скажите, как вы цените и любите его или её. Это поможет укрепить связь и привнести в отношения больше позитива и романтики. Уважение и признание - то, что делает браки крепкими и стойкими.

Счастливые пары учатся новому вместе