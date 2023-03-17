«Воры устроили вечеринку в моей машине», - говорит Айвар, чей угананный автомобиль был найден благодаря полученному штрафу. По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, начато уголовное расследование для установления точных обстоятельств инцидента, пишет Elu24.
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ФОТО ⟩ Чудеса: владелец нашел угнанный автомобиль в Таллинне благодаря штрафу за парковку
Чудеса: владелец нашел угнанный автомобиль в Таллинне благодаря штрафу за парковку
«13 марта я оставил машину на бесплатной парковке возле Unibet Arena, а утром 14 марта ее там уже не было», - рассказывает Айвар, у которого в ту ночь исчез автомобиль Renault Kangoo. Мужчина, который работает электриком, отмечает, что все рабочие бесследно исчезли из автомобиля.