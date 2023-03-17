ФОТО ⟩ Чудеса: владелец нашел угнанный автомобиль в Таллинне благодаря штрафу за парковку

«13 марта я оставил машину на бесплатной парковке возле Unibet Arena, а утром 14 марта ее там уже не было», - рассказывает Айвар, у которого в ту ночь исчез автомобиль Renault Kangoo. Мужчина, который работает электриком, отмечает, что все рабочие бесследно исчезли из автомобиля.

16 марта Айвар открыл свою электронную почту и обнаружил уведомление о просрочке платежа от parkimine.ee. «Я позвонил в их офис и сказал, что машину эвакуировали два дня назад, откуда у меня этот штраф? Оказалось, что машина была припаркована на улице Выйстлузе», - рассказывает он, описывая странный случай, как он самостоятельно нашел свою машину. Мужчина сразу же сообщил о случившемся в полицию, и вскоре на место происшествия прибыли следователи. На месте их ждал Айвар. Хотя автомобиль был найден, инструменты и другое рабочие оборудование были украдены из машины.