Кольцо - это не только статус, мода и красота, это еще и оберег. Даже, если это самое простое колечко, оно может помогать вам в жизни.
Магия колец: как носить кольцо с пользой
О том, что кольца и браслеты помогают защититься от чужого влияния, знали еще в древности.
Все наше тело пронизано меридианами, а энергия, которая в них циркулирует, попадает к нам в основном, через конечности. В частности, через руки. Кольца на руках выполняют функцию защиты от чужой, непрошеной энергии. И уже этим помогают вам сохранить и целостность, и здоровье.
Астрологи и хироманты утверждают, что каждый палец связан с конкретной планетой и стихией. Если надевать кольца с учетом характера планет и стихий, кольцо будет помогать вам.
Надевая кольцо на большой палец, вы активируете чувственное восприятие мира. К тому же, это еще и привлекает деньги.
Украшая кольцом указательный палец, вы активируете Юпитер и стихию власти. Это придает уверенности и помогает достичь цели. Причем, не только на работе.
Средний палец (стихия земли, планета Сатурн) отвечает за родовую память. На среднем пальце нужно носить кольца, которые перешли к вам по наследству. Такое кольцо на среднем пальце делает человека сильнее, он получает связь со своим родом.
Обязательно дарите кольца своим детям. Не только девочкам, но и мальчикам. Это поможет им в жизни.
Кольцо на безымянном пальце (стихия воздуха, планета Солнце) вдохновляет, активирует творческую энергию, помогает в общении. А если вы наденете на безымянный палец кольцо, подаренное близкими, оно поможет вам улучшить личные отношения.
Кольцо на мизинце (стихия вода, планета Меркурий) усилит вашу эмоциональную сферу и будет помогать налаживать нужные контакты. Дарите друзьям кольца на мизинчик.
Сделаем кольцо богатства
1. Взять любое кольцо, но лучше свое.
2. Зажечь свечу и пронести кольцо девять раз через пламя.
3. Прочитать заговор: «Месяцу конец, делам венец, я раб Божий (имярек) ли не удалец, я ли не молодец. У кольца нет конца, так и у моего богатства не будет конца. Аминь».
Заговор на кольцо для исполнения желания.
1. Взять кольцо из любого металла, лучше если кольцо было подарено или передано от родственников. Не имеет значения, с камнем или без него.
2. Кольцо спрятать в моток пряжи.
3. После заговора кольцо надо надеть и с ним спать всю ночь.
4. После кольцо станет талисманом, будет оберегать и приносить удачу и достаток.
«Птица-синица за морем жила, птица-синица гнездо вила, птица-синица перстенек в нем нашла, мне, рабе Божьей (имярек), принесла. Я украшусь, наряжусь, добрым людям пригожусь, все мне двери отворятся, все мне тайны откроются, все по моему хотению будет».