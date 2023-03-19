Магия колец: как носить кольцо с пользой

О том, что кольца и браслеты помогают защититься от чужого влияния, знали еще в древности.

Все наше тело пронизано меридианами, а энергия, которая в них циркулирует, попадает к нам в основном, через конечности. В частности, через руки. Кольца на руках выполняют функцию защиты от чужой, непрошеной энергии. И уже этим помогают вам сохранить и целостность, и здоровье.

Астрологи и хироманты утверждают, что каждый палец связан с конкретной планетой и стихией. Если надевать кольца с учетом характера планет и стихий, кольцо будет помогать вам.

Надевая кольцо на большой палец, вы активируете чувственное восприятие мира. К тому же, это еще и привлекает деньги.

Украшая кольцом указательный палец, вы активируете Юпитер и стихию власти. Это придает уверенности и помогает достичь цели. Причем, не только на работе.

Средний палец (стихия земли, планета Сатурн) отвечает за родовую память. На среднем пальце нужно носить кольца, которые перешли к вам по наследству. Такое кольцо на среднем пальце делает человека сильнее, он получает связь со своим родом.

Обязательно дарите кольца своим детям. Не только девочкам, но и мальчикам. Это поможет им в жизни.