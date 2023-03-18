Кошки определенно являются более чистоплотными, чем собаки. Сложно представить кота, который будет валяться в грязевой луже, а вылизывающего себя пса можно встретить очень редко, пишет profile.ru.
Самые чистоплотные: четыре породы кошек, которые любят ухаживать за собой и сторонятся грязи
Тем не менее некоторые породы кошек уделяют больше времени на уход за собой, чем другие, они не сопротивляются купаниям и с высокой вероятностью не станут разводить беспорядок.
Сиамская
Элегантная и умная порода известна своей безупречной чистоплотностью. Для сиамских кошек характерен чрезмерный уход за собой, показало одно из исследований. Это может быть плюсом, так и минусом для хозяев, так как этой породе кошек бывает сложно угодить с наполнителем для лотка. Кроме того, это место должно всегда содержаться в чистоте, чтобы у любимца не было проблем. Также есть мнение, что сиамские кошки в большинстве своем любят воду и не избегают банных процедур. Они чаще ведут себя более тихо, чем остальные породы, и с меньшей частотой устраивают беспорядок в доме.
Девон-рекс
Девон-рексы могут похвастаться не только своей уникальной шерстью и интеллектом, но и чистоплотностью. Породе свойственно неустанно ухаживать за собой в течение дня и держаться подальше от грязи. Более того, девон-рексы находят удовольствие в играх с водой, поэтому помыть их не будет проблемой.
Русская голубая
Это максимально чистоплотная кошка, которая довольно привередлива и брезглива. Русская голубая не любит грязь, остатки пищи и беспорядок вокруг себя, пишет Spraying Cats. Это кошка тщательно следит за состоянием своих лап и шерсти с помощью частых умываний. Русская голубая кошка скорее останется голодной, чем поест из грязной миски. То же касается и лотка.
Британская короткошерстная
Привлекательная и очень милая порода кошек, которая тоже предпочитает чистоту и обычно требует минимального ухода за собой. Британская короткошерстная не любит грязные миски и лотки, она будет дожидаться, пока хозяин их тщательно не промоет. При том, что шерсть у этой породы не нуждается в серьезном уходе, британская короткошерстная кошка сама хорошо заботится о ее чистоте.
Тем людям, которые слишком серьезно относятся к чистоте и наведению порядка, может быть сложно найти кошку, которая будет соответствовать их требованиям. Многие любители кошек вынуждены мириться не только с шерстью, но и запахом от животных. Однако есть породы, от которых не стоит ожидать таких проблем.