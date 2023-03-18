Самые чистоплотные: четыре породы кошек, которые любят ухаживать за собой и сторонятся грязи

Тем не менее некоторые породы кошек уделяют больше времени на уход за собой, чем другие, они не сопротивляются купаниям и с высокой вероятностью не станут разводить беспорядок.

Сиамская

Сиамская Фото: Shutterstock

Элегантная и умная порода известна своей безупречной чистоплотностью. Для сиамских кошек характерен чрезмерный уход за собой, показало одно из исследований. Это может быть плюсом, так и минусом для хозяев, так как этой породе кошек бывает сложно угодить с наполнителем для лотка. Кроме того, это место должно всегда содержаться в чистоте, чтобы у любимца не было проблем. Также есть мнение, что сиамские кошки в большинстве своем любят воду и не избегают банных процедур. Они чаще ведут себя более тихо, чем остальные породы, и с меньшей частотой устраивают беспорядок в доме.

Девон-рекс

Девон-рекс Фото: Shutterstock

Девон-рексы могут похвастаться не только своей уникальной шерстью и интеллектом, но и чистоплотностью. Породе свойственно неустанно ухаживать за собой в течение дня и держаться подальше от грязи. Более того, девон-рексы находят удовольствие в играх с водой, поэтому помыть их не будет проблемой.

Русская голубая

Русская голубая Фото: Shutterstock