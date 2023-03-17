Самый ужасный тренд всех времен: названа модная вещь сезона, которая портит фигуру, но все будут носить

«Самый ужасный тренд всех времен, с возвращением! Джинсы скинни долго были моветоном – носить их даже зимой с высокими сапогами и длинным свитером считалось фэшн-преступлением. Но тренд на нулевые беспощаден. За громкий камбэк «спасибо» Celine, чья весенне-летняя коллекция полностью была посвящена скинни. Но также узкие джинсы были на шоу Diesel, Blumarine, Givenchy. Отечественные бренды типа 2Mood тоже уже освоили тренд», – поделилась Надежда Стрелец.

Джинсы скинни. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Скинни – вещь довольно опасная. Если у вас не идеальная фигура с безупречными пропорциями, то лучше воздержаться от покупки скинни. Ну, а если очень хочется иметь их в гардеробе, придется искать подходящие модели.