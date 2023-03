ВОСТОРГ! ⟩ Смотрите, какую роскошную коллекцию показал эстонский бренд для миллионеров Julia Aiste Luxury Design

В этом году Юлия вошла в Top Dynamic & Exemplary Business Leaders to Follow, 2023 (ТОП быстроразвивающихся бизнес-лидеров, за которыми стоит следить) по версии журнала The Cio Today. В начале 2022 года журнал The NYC Journal возвёл эстонского дизайнера Юлию Айсте в Топ-30 важных и влиятельных персон года в сфере мировой моды.