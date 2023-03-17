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ВОСТОРГ! ⟩ Смотрите, какую роскошную коллекцию показал эстонский бренд для миллионеров Julia Aiste Luxury Design

Limon.ee
Смотрите, какую роскошную коллекцию показал эстонский бренд для миллионеров Julia Aiste Luxury Design
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Фото: Елена Велпер

Юлия Айсте - довольно новое имя в модном мире Эстонии. Она с детства подумывала стать дизайнером, но осуществила свою мечту недавно, основав одноименный бренд Julia Aiste Luxury Design. Элегантность, женственность, городской шик, лаконичные силуэты, идеальный крой - вот основные характеристики ее фэшн-творений.

В этом году Юлия вошла в Top Dynamic & Exemplary Business Leaders to Follow, 2023 (ТОП быстроразвивающихся бизнес-лидеров, за которыми стоит следить) по версии журнала The Cio Today. В начале 2022 года журнал The NYC Journal возвёл эстонского дизайнера Юлию Айсте в Топ-30 важных и влиятельных персон года в сфере мировой моды.

Новая коллекция талантливого эстонского люксового бренда Julia Aiste Luxury Design называется The R.A.I.N.B.O.W. («Радуга»). Источником вдохновения послужила многогранность женской красоты. В коллекции Rainbow SS23 ощущается потрясающее сочетание роскоши и дизайна - а это ДНК бренда. Добро пожаловать в мир яркого цвета и принтов, а также в совершенство изысканных творений с элегантными и ультра-женственными силуэтами, где каждая женщина найдет свой идеальный образ драматичной, романтичной, стильной и элегантной дивы.

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