Юлия Айсте - довольно новое имя в модном мире Эстонии. Она с детства подумывала стать дизайнером, но осуществила свою мечту недавно, основав одноименный бренд Julia Aiste Luxury Design. Элегантность, женственность, городской шик, лаконичные силуэты, идеальный крой - вот основные характеристики ее фэшн-творений.
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ВОСТОРГ! ⟩ Смотрите, какую роскошную коллекцию показал эстонский бренд для миллионеров Julia Aiste Luxury Design
Смотрите, какую роскошную коллекцию показал эстонский бренд для миллионеров Julia Aiste Luxury Design
В этом году Юлия вошла в Top Dynamic & Exemplary Business Leaders to Follow, 2023 (ТОП быстроразвивающихся бизнес-лидеров, за которыми стоит следить) по версии журнала The Cio Today. В начале 2022 года журнал The NYC Journal возвёл эстонского дизайнера Юлию Айсте в Топ-30 важных и влиятельных персон года в сфере мировой моды.