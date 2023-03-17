Полезная вода для питья станет залогом здорового и красивого тела. Но разговоров о том, как правильно пить воду, огромное множество, пишет takprosto.cc.
Сколько воды нужно пить в день и в какое время это лучше всего делать
Важно детально разобраться в столь бурном потоке информации. Не торопись вестись на громкие заявления о том, что чудотворная вода в секунду превратит тебя в стройняшку. Как же не ошибиться? Мы разберемся в вопросе вместе.
Полезная вода для питья
Для начала нужно принять тот факт, что не нужно заставлять себя пить воду. Это не новость, что кто-то охотно выпивает целую бутылку жидкости. Но для кого-то это может стать непосильной задачей. Не волнуйся, всё нормально. Если ты не можешь взахлеб пить обычную воду, то это не означает что-то плохое.
Вкусовые предпочтения людей индивидуальны. Поэтому не нужно верить притянутым за уши нормам, вроде «пить 2 литра воды в день». Разумеется, обходиться совсем без воды, заменяя ее чаем или кофе, такая себе идея. Но рациональнее всего прислушиваться к желаниям своего организма и пить тогда, когда действительно хочешь.
Любимый вкус
Поправить ситуацию для тех, кому простая вода не по душе, могут природные добавки. Например, дольки лимона или огурца, листики мяты и розмарина, немного мёда. Так жидкость приобретет определенный привкус и аромат. Кроме того, не стоит забывать о тонизирующих и освежающих свойствах вышеупомянутых продуктов. Польза от употребления такой воды увеличится в разы.
Соблюдаем питьевой режим
Для ценителей планирования и организованности предлагаем интересный питьевой режим. Это конкретный план поддержания water balance в течение дня. По сути, не нужно думать, достаточно ли было выпито за день. Просто придерживайся этого плана, чтобы ощутить легкость и воздушность.
Итак, первый стакан чистой H2O лучше всего пить сразу после подъема. Позаботься о том, чтобы вода была комнатной температуры или слегка теплой. Она запустит «пробуждение» желудочно-кишечного тракта и настроит организм на продуктивную работу в течение дня. Кроме того, не лишним будет слегка помассировать живот. Для красивой фигуры такой прием только на пользу.
Еще один стакан жидкости нужно выпить в 11:00. К тому времени большинство людей уже позавтракают и отработают несколько часов. Организм начинает испытывать голод и сигнализировать о приближении обеда. Позволь себе легкий перекус и порцию воды. Голод должен отступить, но чувство легкости останется.
Вкусная и полезная вода для питья
Стакан воды рекомендуется выпить незадолго до обеда и еще один во время еды. По времени это около 13:00. Находятся противники употребления жидкости во время приема пищи, но не нужно паниковать. Быть может, речь идет о газированных или сладких напитках. Так как небольшое количество чистой жидкости явно не должно навредить.
Основной прием воды выпадает на послеобеденное время. Постарайся разделить примерно 0,5 л чистой воды в пределах 14:00 - 17:00. В этот период дня легко соблазниться вредными перекусами или чрезмерным количеством сладкого. Небольшие порции воды помогут справиться с чувством голода и дождаться ужина. К слову, не лишним будет разбавить питьё воды полезными перекусами. Фруктами, натуральными снеками, орехами.
Последний стакан воды рекомендуется выпивать примерно в 20:00 часов. Будет лучше, если перед тем, как ты отправишься спать и выпьешь этот стакан воды, пройдет некоторое время. Также можно добавить жидкости какой-нибудь дополнительный ингредиент (мята, лимон, огурец). Или же заменить обычную H2O стаканом теплого ромашкового чая.