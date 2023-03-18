Удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент.
Гороскоп на 18 марта 2023 года для всех знаков Зодиака
Возможны новые романтические знакомства. Впрочем, и от любви до ненависти недалеко, так что будьте осторожны, играя чувствами и нервами других – это опасно.
Овен
Мозг Овна открыт для новых идей, а сердце – для экстремальных эмоций! Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной «зоны комфорта» и попробовать что-нибудь новенькое и острое. Ничто не будет будоражить кровь Овна сильнее, чем балансировка на грани привычного и непривычного, дозволенного и недозволенного. Флирт с незнакомцем? Неожиданное предложение? Экстремальный спорт? Почему бы и нет? Все, что не запрещено, хотя бы раз в жизни нужно попробовать!
Телец
Близнецы
Все самые удачные мысли и проекты Близнецов будут связаны с другими людьми. Быть на виду, в курсе событий, сплетен и слухов – вот залог их успеха! Вполне возможно, что Близнецы, благодаря своей повышенной коммуникабельности, энергичности и неотразимости сумеют завести сразу несколько весьма полезных знакомств. Или же воспользуются этими качествами в романтической обстановке, очаровав любого, кого они захотят очаровать.
Рак
Раку следует быть осторожнее: возможен острый конфликт! Рак будет настроен по-боевому, нервно и непримиримо реагируя на все, что происходит вокруг. Из-за этого между ним и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко! Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, Раку стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло. Что-нибудь вроде «дров на месяц наколоть, на год кофе намолоть» и т.д. После таких трудовых подвигов ему будет не до ссор.
Лев
Настроение Льва может штормить, показывая то «минус», то «плюс». Гнев, радость, печаль, равнодушие, благосклонность, неожиданная симпатия – любые цвета и оттенки эмоций могут меняться с невиданной быстротой. Какие-то из них будут вызваны внешними событиями, другие – переживаниями самого Льва. Чтобы не стать послушной игрушкой своих собственных чувств, Льву необходимо контролировать эмоции. Ну, или хотя бы пытаться.
Дева
Дева способна потратить день на пустяки – однако ей самой они пустяками казаться не будут. Звезды гороскопа склоняют ее к тому, чтобы преувеличивать важность любого действия и любого слова, то есть во всем делать из мухи слона! Это неплохо в работе, однако в общении экзальтированность Девы может выводить окружающих из себя. Попробуйте относиться ко всему с долей юмора, иначе могучие эмоции просто разорвут вас изнутри!
Весы
Скорпион
Скорпиону необходимо сдерживаться, чтобы в общении с близкими людьми не перегнуть палку! День склоняет его к вспыльчивости и обостренному самолюбию, благодаря чему Скорпион способен увидеть конфликт даже там, где его и в помине нет. Там же, где он есть, Скорпион старательно раздует его до предела: его способность давить на самые болезненные точки на высоте. Только большой вопрос – принесет ли такая победа удовлетворение самому Скорпиону? Вряд ли. А раз так, то стоит ли вообще воевать?
Стрелец
Стрелец может ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному! Привычные вещи будут вызывать у него скуку, а вот страсть к новым местам, новым знаниям, новым людям обострится до предела. Чтобы удовлетворить этот исследовательский зуд, Стрельцу необходимо хотя бы в чем-то выйти за рамки обыденного. Пусть это будет «всего лишь» прогулка по новой улице, новые люди или новое блюдо в меню – поверьте, оно того стоит!
Козерог
Козерог будет склонен сорить деньгами! Даже если он обычно осторожно относится к тратам, его экономность даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. Особенно щедрым Козерог способен быть к тем, кто ему дорог, – им он просто не в состоянии ни в чем отказать! Впрочем, почему бы иногда и не поддаться такому беззаботному порыву? Затянуть потуже пояса можно и потом. Козерог должен следовать за своим сердцем – но только в пределах разумного, конечно.
Водолей
Водолей будет неотразим вдвойне: во-первых, в своих собственных глазах, и во-вторых – в глазах окружающих, которым передастся его сногсшибательная уверенность в себе! Харизма Водолея будет помогать ему и на работе, и дома, и в общении с людьми. Главное, не перегибать палку и не заноситься: если окружающие увидят, что Водолей смотрит на них сверху вниз, его преимущество улетучится как дым, превратившись в непростительный недостаток.
Рыбы
Рыбы будут обладать особенным магнетизмом, даже против воли привлекая внимание окружающих к себе. Для этого им не придется что-то особенное говорить или делать – их молчание может оказаться не менее интригующим, чем их слова. Звезды гороскопа советуют Рыбам использовать это в своих интересах. Заведите знакомство с нужными людьми, обеспечьте себе поддержку в каком-то деле. Или просто вскружите голову кому-то одной лишь улыбкой и пристальным взглядом в глаза, советует 1001goroskop.ru.