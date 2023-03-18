Гороскоп на 18 марта 2023 года для всех знаков Зодиака

Рак

Раку следует быть осторожнее: возможен острый конфликт! Рак будет настроен по-боевому, нервно и непримиримо реагируя на все, что происходит вокруг. Из-за этого между ним и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко! Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, Раку стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло. Что-нибудь вроде «дров на месяц наколоть, на год кофе намолоть» и т.д. После таких трудовых подвигов ему будет не до ссор.

Лев

Настроение Льва может штормить, показывая то «минус», то «плюс». Гнев, радость, печаль, равнодушие, благосклонность, неожиданная симпатия – любые цвета и оттенки эмоций могут меняться с невиданной быстротой. Какие-то из них будут вызваны внешними событиями, другие – переживаниями самого Льва. Чтобы не стать послушной игрушкой своих собственных чувств, Льву необходимо контролировать эмоции. Ну, или хотя бы пытаться.

Дева

Дева способна потратить день на пустяки – однако ей самой они пустяками казаться не будут. Звезды гороскопа склоняют ее к тому, чтобы преувеличивать важность любого действия и любого слова, то есть во всем делать из мухи слона! Это неплохо в работе, однако в общении экзальтированность Девы может выводить окружающих из себя. Попробуйте относиться ко всему с долей юмора, иначе могучие эмоции просто разорвут вас изнутри!