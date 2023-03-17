Пт, 17.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Я была, мягко говоря, в шоке!» Водитель автомобиля стащил жительницу Таллинна с велосипеда посреди улицы

Мерилин Няреп Геттер Трумси
«Я была, мягко говоря, в шоке!» Водитель автомобиля стащил жительницу Таллинна с велосипеда посреди улицы
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Taavi Sepp

«Водитель остановил машину, побежал за мной и […] стащил с велосипеда», – описала жительница Таллинна произошедшее с ней на улице столицы. У водитель, решившего призывать велосипедистку к порядку, не было причин злиться, пишет Elu24.

«Около 7:35 утра меня физически стащили с велосипеда на пересечении улиц Вяйке-Америка и Койду», – рассказала Катрина из Таллинна в группе Uus maailm в Facebook.

Она рассказала, что мужчина на черном внедорожнике, который ехал по улице Койду, не уступил ей дорогу, когда она ехала на велосипеде по улице Вяйке-Америка в сторону улицы Техника. Катрина добавляет, что на этом участке передвижение на велосипеде разрешены в обоих направлениях, а вот автомобильное движение – одностороннее.

Ключевые слова
Наверх