«Водитель остановил машину, побежал за мной и […] стащил с велосипеда», – описала жительница Таллинна произошедшее с ней на улице столицы. У водитель, решившего призывать велосипедистку к порядку, не было причин злиться, пишет Elu24.
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«Я была, мягко говоря, в шоке!» Водитель автомобиля стащил жительницу Таллинна с велосипеда посреди улицы
«Я была, мягко говоря, в шоке!» Водитель автомобиля стащил жительницу Таллинна с велосипеда посреди улицы
«Около 7:35 утра меня физически стащили с велосипеда на пересечении улиц Вяйке-Америка и Койду», – рассказала Катрина из Таллинна в группе Uus maailm в Facebook.