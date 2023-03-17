ЗНАЕТЕ КТО БУДЕТ ТАМАДОЙ? ⟩ Появились подробности предстоящей свадьбы Инстасамки

Звезда рассказала, что торжество будет проходить в широком кругу гостей в Дубае, однако без участия ее отца. «Так вышло, что отца звать не буду», – призналась она. Также инфлюэнсерша заявила, что на подготовку к празднику уйдет несколько месяцев. При этом, по ее словам, уже выбрана необычная дата церемонии бракосочетания.