ЗНАЕТЕ КТО БУДЕТ ТАМАДОЙ? ⟩ Появились подробности предстоящей свадьбы Инстасамки
Появились подробности предстоящей свадьбы Инстасамки
Певица и блогерша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) в своем Telegram-канале поделилась подробностями предстоящей свадьбы с блогером Олегом Еропкиным, более известным как Moneyken.
Звезда рассказала, что торжество будет проходить в широком кругу гостей в Дубае, однако без участия ее отца. «Так вышло, что отца звать не буду», – призналась она. Также инфлюэнсерша заявила, что на подготовку к празднику уйдет несколько месяцев. При этом, по ее словам, уже выбрана необычная дата церемонии бракосочетания.
Знаменитость добавила, что вести торжество захотела журналистка Ксения Собчак. «Она мне уже написала», – уточнила блогерша.
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