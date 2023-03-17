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ЗНАЕТЕ КТО БУДЕТ ТАМАДОЙ? ⟩ Появились подробности предстоящей свадьбы Инстасамки

Limon.ee
Появились подробности предстоящей свадьбы Инстасамки
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Инстасамка
Инстасамка Фото: Instagram

Певица Инстасамка рассказала, что ее предстоящая свадьба в Дубае пройдет без отца, пишет Lenta.

Певица и блогерша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) в своем Telegram-канале поделилась подробностями предстоящей свадьбы с блогером Олегом Еропкиным, более известным как Moneyken.

Звезда рассказала, что торжество будет проходить в широком кругу гостей в Дубае, однако без участия ее отца. «Так вышло, что отца звать не буду», – призналась она. Также инфлюэнсерша заявила, что на подготовку к празднику уйдет несколько месяцев. При этом, по ее словам, уже выбрана необычная дата церемонии бракосочетания.

Знаменитость добавила, что вести торжество захотела журналистка Ксения Собчак. «Она мне уже написала», – уточнила блогерша.

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