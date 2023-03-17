Дженнифер Энистон повторила образ Мэрилин Монро на премьере фильма в Париже

Дженнифер Энистон. Фото: Laurent VU/SIPA

Дженнифер Энистон появилась на премьере в нюдовом платье в пол, которое было усыпано кристаллами и создавало эффект обнаженного тела. Актриса не стала изменять себе и дополнила образ фирменной укладкой с распущенными волосами.

Образ Энистон в золотом платье, еще и в дополнении с белой меховой накидкой – явная отсылка к легендарному образу Мэрилин Монро, который так любят повторять знаменитости. Вспомним хотя бы Ким Кардашьян на Met Gala в 2022 году.

На фотоколле также присутствовал исполнитель роли мужа Энистон в фильме «Загадочное убийство 2» Адам Сэндлер, который выбрал тотал-лук синего цвета, состоящий из мешковатого костюма и рубашки с галстуком.

Дженнифер Энистон и Адам Сандлер. Фото: Stephane De Sakutin

Во второй части комедии супруги Ник и Одри Шпиц отправятся в столицу Франции, чтобы расследовать еще одно загадочное убийство. Без стрельбы и побегов, как в классических американских фильмах, не обойдется, так же как и без шуток Адама и Дженнифер, которые неоднократно снимались вместе.

В Сети часто восхищаются тем, как Дженнифер Энистон выглядит в свои 54 года. Актриса не раз рассказывала, что во многом секрет ее красоты в сбалансированном вегетарианском питании и качественном сне, который она недооценивала в молодости.