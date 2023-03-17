В Париже состоялась премьера второй части комедии «Загадочное убийство 2» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером в главных ролях. Мероприятие проходило на пешеходном мосту Pont Debilly, где команда фильма позировала на фоне Эйфелевой башни, пишет Сплетник.
Дженнифер Энистон повторила образ Мэрилин Монро на премьере фильма в Париже
Дженнифер Энистон появилась на премьере в нюдовом платье в пол, которое было усыпано кристаллами и создавало эффект обнаженного тела. Актриса не стала изменять себе и дополнила образ фирменной укладкой с распущенными волосами.
Образ Энистон в золотом платье, еще и в дополнении с белой меховой накидкой – явная отсылка к легендарному образу Мэрилин Монро, который так любят повторять знаменитости. Вспомним хотя бы Ким Кардашьян на Met Gala в 2022 году.
На фотоколле также присутствовал исполнитель роли мужа Энистон в фильме «Загадочное убийство 2» Адам Сэндлер, который выбрал тотал-лук синего цвета, состоящий из мешковатого костюма и рубашки с галстуком.
Во второй части комедии супруги Ник и Одри Шпиц отправятся в столицу Франции, чтобы расследовать еще одно загадочное убийство. Без стрельбы и побегов, как в классических американских фильмах, не обойдется, так же как и без шуток Адама и Дженнифер, которые неоднократно снимались вместе.
В Сети часто восхищаются тем, как Дженнифер Энистон выглядит в свои 54 года. Актриса не раз рассказывала, что во многом секрет ее красоты в сбалансированном вегетарианском питании и качественном сне, который она недооценивала в молодости.
Энистон выступает за естественное старение без использования инъекций и пластической хирургии, в отличие от ее близкой подруги и коллеги по сериалу «Друзья» Кортни Кокс, которая в свое время злоупотребляла филлерами и «уколами красоты», о чем теперь сильно жалеет.